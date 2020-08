PVDA vraagt volledige openstelling van gouverneurspark en overdracht residentie ENL

18 augustus 2020

10u58 0 Hasselt De kersverse provinciegouverneur Jos Lantmeeters (N-VA) trekt voorlopig niet naar zijn ambtswoning in Hasselt. Dat zegt hij in Het Belang van Limburg. Hij wil “de plek wat meer leven geven” en “gecontroleerd openstellen voor een beperkt publiek”. “Dat gaat de juiste richting uit”, reageert Vlaams parlementslid Kim De Witte (PVDA). De Limburgse tak van de partij vraagt nu voor een volledige openstelling van het park en een overdracht van de residentie.

De gouverneursresidentie is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. Bij het zogenaamde ‘Hotel van de Gouverneur’ hoort eveneens een park van 5.450 m². “De Hasseltse binnenstad telt naast het begijnhof geen enkel openbaar park”, stelt voorzitter van PVDA Limburg Kim De Witte. “In tijden van corona en hittegolven is dat een groot gebrek voor de inwoners. Zij betalen nochtans mee aan het onderhoud van de residentie. Dat kost de Vlaamse gemeenschap 60.000 euro per jaar, blijkt uit het antwoord op onze parlementaire vraag.”

Andere invulling

“Niet alleen het park, ook het Hotel verdient een andere invulling”, vervolgt De Witte. “De gouverneurs van Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen hebben geen hotel om in te wonen. Zij hebben hun huis en een mooi kantoor. Als dat in die andere provincies kan, waarom dan hier niet? Het hotel kan worden omgevormd tot betaalbare wooneenheden. Ook dat ontbreekt in de binnenstad.”

“En het voormalige Provincieraadsgebouw, waar tot voor kort CIAP zat, kan een nieuwe locatie worden voor De Serre. Zo maken we van deze plaats niet alleen een groene, maar ook een levendige corridor”, besluit hij.