PVDA verkoopt uit protest koffie aan 4,5 euro per stuk: “Starbucks vele duurder dan Stationsbuffet” Lien Vande Kerkhof

25 november 2019

19u10 0 Hasselt Voorbijgangers aan het Hasseltse station konden maandag een koffie kopen aan 4,5 euro per beker. “Het gaat om een ludieke actie”, zegt PVDA-kopstuk Kim De Witte. “Het Stationsbuffet moet weldra wijken voor de Amerikaanse keten Starbucks. In plaats van 1,8 euro betalen reizigers binnenkort dus meer dan het dubbele. We wilden alvast een keertje uittesten hoeveel succes een dampende kop koffie aan dat soort prijzen oogst.”

Eind dit jaar doet het Hasseltse Stationsbuffet noodgedwongen de boeken toe. De NMBS geeft een nieuwe concessie aan de keten Starbucks. “We voeren actie tegen twee dingen”, verduidelijkt De Witte. “Eerst en vooral kunnen veel Hasselaren zich koffies met een dergelijk prijskaartje niet permitteren. De prijzen bij Starbucks swingen de pan uit. Maar we vinden het evenzeer schandalig dat lokale ondernemers zomaar worden weggejaagd. Ludo en zijn zoon Jonathan, de uitbaters van het Stationsbuffet, kregen slechts twee maanden voor het aflopen van het contract – via hun brouwer dan nog – te horen dat zij hun deuren eind december moeten sluiten.”

Schepen van Economie Rik Dehollogne (N-VA) noemde de komst van een Starbucks recent nog een ‘opwaardering’ voor de stationsbuurt. “Maar die zogenaamde ’opwaardering’ sluit een aanzienlijk deel Hasselaren uit”, vindt De Witte. “Het Stationsbuffet is een ontmoetingsplaats van buschauffeurs, pendelaars, studenten, advocaten tot dagjestoeristen. Je krijgt er koffie, soep, een broodje of een pint aan democratische prijzen mét een persoonlijke bediening. De zoon van de uitbater zit al een tijdje in de zaak en had een prachtig nieuw en fris concept uitgewerkt voor de toekomst. Maar dat mag dus niet wezen. We krijgen opnieuw een grote keten.”

8,5 euro

Veel koffies verkochten de PVDA-militanten alvast niet. “De totale opbrengst bedroeg 8,5 euro”, lacht Kim. “Op de gemeenteraad van dinsdag 26 november zullen we vragen om bezwaar aan te tekenen tegen deze beslissing bij de NMBS. In Hasselt én in Brussel. We willen er namelijk ook een punt van maken in het parlement", besluit De Witte.