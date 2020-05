PVDA trakteert rusthuis Salvator op taarten Birger Vandael

09 mei 2020

12u28 26 Hasselt In heel het land bedankt PVDA het personeel van de zorg in deze moeilijke tijden. Zaterdag bezocht een groep metaalarbeiders het zorgpersoneel van het Salvatorrusthuis in Hasselt. De afgevaardigden trakteerden op taarten en applaus.

“Wij hebben ook familie in een rusthuis en we weten hoe moeilijk de situatie is. Daarom willen we hen een hart onder de riem steken”, zegt Jef Coninx, lid bij PVDA en arbeider bij Aperam. “We hebben veel respect voor het personeel in de zorg, die in deze tijden extra hard werken. Ze staan mee in de frontlinie en doen deze samenleving mee draaien."

Ook Hasselts PVDA-gemeenteraadslid Karolien Stevens was erbij. “We blijven aandringen bij de regering om dringend meer testen en beschermingsmateriaal te laten produceren. De beschermers moeten kost wat kost beschermd worden. Tot slot vragen we meer personeel. Dat moet een structurele investering zijn. Nu en na deze crisis. Niet alleen in rusthuizen, maar in heel de zorgsector”, besluit Stevens.