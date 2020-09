PVDA stippelt 6 Miljonairsroutes uit in Limburg: “We willen op een ludieke manier aankaarten dat ook in onze provincie niet iedereen gelijk is” Emily Nees

09 september 2020

16u51 0 Hasselt De politieke partij PVDA heeft tal van Miljonairsroutes in elkaar gestoken, zo ook in Limburg. De fiets- en wandeltochten nemen je mee langs eigendommen van mensen met een groot vermogen. “Enerzijds willen we op een ludieke en fijne manier tonen dat ook in onze provincie de mensen niet gelijk zijn. Anderzijds is het een manier om te benadrukken dat we ijveren voor een coronataks op die grote vermogens.”

In tijden van corona worden er tal van veilige wandelingen en fietstochten in elkaar gestoken. De Limburgse tak van PVDA springt mee op de kar. “Voor Limburg hebben we zes Miljonairsroutes uitgetekend: in Hasselt, Genk, Zuid-, Noord- en Oost-Limburg. Het gaat dan om fiets- en/of wandeltochten”, vertelt Kim De Witte, voorzitter van PVDA Limburg.

“De routes lopen telkens langs wijngaarden, kastelen... eigenlijk allerlei soorten eigendommen van de rijkste Limburgers. Onze opzet is om enerzijds op een ludieke en fijne manier te tonen dat ook in onze provincie de mensen niet gelijk zijn. Anderzijds is het een manier om te benadrukken dat we ijveren voor een coronataks op die grote vermogens.”

Probleem aankaarten

“Zelfs in tijden van een crisis, terwijl de economie achteruitgaat, hebben sommigen een groter vermogen opgebouwd. Er is een groep die op gevaar voor eigen gezondheid fysiek is gaan werken en problemen ervaart met het inkomen, terwijl een ander deel van de bevolking rijker is geworden van thuis uit. Corona treft niet iedereen even hard en dat willen we dus in de verf zetten. Door een eerlijke bijdrage te vragen, willen we vermijden dat de middenklasse voor alles opdraait. We willen de rijke families dus niet viseren, maar wel het probleem in de verf zetten. En we hopen gewoon dat er een politiek besluit komt en dat sommigen met een groot vermogen zich misschien achter het idee scharen.”

Wie graag wil deelnemen aan de tocht, kan dat doen in groep of in de eigen bubbel. “De tochten verlopen uiteraard coronaproof, telkens met 25 deelnemers. Mensen kunnen ook aan de hand van een brochure, die digitaal te lezen is, de tocht op zichzelf maken. Wie interesse heeft in een papieren versie, mag altijd een e-mail sturen naar limburg@pvda.be.”