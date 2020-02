PVDA Hasselt ‘viert’ 30ste verjaardag van park dat er nooit kwam Marco Mariotti

09 februari 2020

12u14 0 Hasselt Exact 30 jaar geleden werd de opening beloofd van het park naast het gouvernementshuis in het hartje van Hasselt. Vandaag is het park nog steeds gesloten. “Hopelijk maakt de nieuwe gouverneur er eindelijk werk van", zegt Kim De Witte (PVDA).

In 1990 beloofde de sp.a in haar verkiezingsprogramma om de gouverneurstuin open te stellen voor het brede publiek. Verschillende keren werd die belofte herhaald, maar de praktijk draaide anders uit. “Op de Hasseltse gemeenteraad van oktober 2019 beloofde schepen Schepers dat de tuin nog deze legislatuur open zal zijn", zegt Kim De Witte.

“Ook midden januari onthulde gouverneur Reynders het concrete plan om twee derde van het park te openen voor het publiek en één derde privaat te houden bij het huis. Wij hopen dat het na exact 30 jaar van loze beloftes, ditmaal niet bij beloftes blijft.”

“De gouverneur van Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen hebben geen residentie met een eigen park. In Limburg kan de nieuwe gouverneur perfect in zijn eigen huis blijven wonen en het bestaande provinciehuis gebruiken voor officiële ontmoetingen. Op die manier kan het park zonder problemen open gesteld worden.”

Betaalbare woningen

De residentie van de gouverneur kan ook omgevormd worden tot een site voor betaalbare en sociale woningen als het van de PVDA afhangt. “Op die manier maak je van de Willemssite niet alleen een groene, maar ook een sociale corridor. Essentieel in een stad als Hasselt, waar het ontbreekt aan openbaar groen en betaalbare woningen.”

Wie de nieuwe gouverneur wordt na het aftreden van Herman Reynders (sp.a) is nog niet duidelijk. “Maar een nieuwe wind is een goede gelegenheid om onze eis tot opening van het park van het gouvernementshuis waar te maken.”

Het gouverneurspark bedraagt 8.500 m². Dat is 1,5 voetbalveld groot. Het is eigendom van de Vlaamse gemeenschap, die het onderhoud betaalt. De kosten lopen op tot meer dan 30.000 euro per jaar.