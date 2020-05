PVDA deelt gratis mondmaskers uit aan station van Hasselt: “Het kan niet dat mensen hun veiligheid moeten kopen aan woekerprijzen” Emelie Wojcik

15 mei 2020

17u59 0 Hasselt De PVDA deelde vrijdagnamiddag gratis mondmaskers uit aan het station van Hasselt. Zo wil de partij mondmaskers voor iedereen ter beschikking stellen. “Wij vragen ons af hoe het mogelijk is dat vele ketens de mondmaskers wel te koop kunnen aanbieden aan absurde prijzen, maar dat onze eigen overheid er maar niet in slaagt om voldoende maskers aan te kopen”, zegt Gaby Colebunders, volksvertegenwoordiger voor de PVDA in het federaal parlement.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat iedereen die het openbaar vervoer neemt vanaf 4 mei een mondmasker moet dragen. Daarom plaatste de NMBS automaten in verschillende stations waar reizigers alcoholgel en herbruikbare mondmaskers aan 6 en 15 euro kunnen aankopen. “Een belachelijk hoge prijs”, klinkt het bij PVDA.

“De meeste burgers hebben nog geen eigen mondmasker en de beloofde mondmaskers van de overheid worden door het kafkaiaans beleid steeds uitgesteld”, zegt Colebunders. “Laten we een voorbeeld nemen aan Spanje waar iedereen die het openbaar vervoer neemt gratis een mondmasker krijgt. We weten dat één besmetting op hele korte tijd een zware uitbraak kan veroorzaken als er geen actie ondernomen wordt. Dat vermijden moet nu de prioriteit zijn.”

“Daarom delen we met de PVDA symbolisch mondmaskers aan de reizigers uit”, gaat de volksvertegenwoordiger verder. “We willen bewijzen dat het ook anders kan. Je kan immers niet eerst mensen beboeten omdat ze geen mondmasker hebben en ze pas veel later aan hen ter beschikking stellen. Daarom zullen we ook de bevoegde ministers aanspreken over de woekerwinsten die gemaakt worden op veiligheidsmateriaal in deze coronatijden.”