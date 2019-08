Pukkelpop was nog nooit zo kunstzinnig MMM

18 augustus 2019



Jongeren meer in contact brengen met kunst en erfgoed, dat was één van de Pukkelpopdoelen van 2019. En dat lukte, want kunst was nog nooit zo fel aanwezig op het terrein.

Jongeren buiten de museummuren in contact te brengen met kunst en beeldcultuur. Dat moest het resultaat worden na de samenwerking tussen Pukkelpop, tien musea en meerdere kunstinstellingen.

“Dit jaar legden we de focus op het cultureel erfgoed dat Vlaanderen rijk is”, zegt Chokri. “Op vertoon van hun Pukkelpop-polsbandje mogen festivalgangers gratis naar alle deelnemende musea van ART United. Kunst is rock ‘n’ roll! ”

ART Yard werd één grote kunstsite tegenover het hoofdpodium. Op het terrein werden festivalgangers gemotiveerd om zélf ook kunstwerken te maken. “In de Hidden Expo kon je op zoek naar verstopte kunstwerken van jonge kunstenaars op onverwachte plekken op het festivalterrein.”

“MetalYoga is dan weer een combinatie van yoga en - inderdaad - metal. Pittige oefeningen op gebalde muziek, ook dat is een kunst. The Ice Cream Guy zal proberen de festivalganger te verleiden met een bijzonder ijsje, Cloud 9 is een organische wolk die vibreert op de energie van het festival.”