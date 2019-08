Pukkelpop trekt naar Hasseltse binnenstad: PKP DWNTWN brengt festivalsfeer naar drie locaties in centrum Dirk Selis

06 augustus 2019

11u37 5 Hasselt Voor het eerst beleef je voor én tijdens het festival de authentieke Pukkelpopsfeer in de Hasseltse binnenstad. “Zo versterken we de band tussen het festival en de stad en zetten we Hasselt verder op de kaart als dé belevingsstad van Vlaanderen”, vertellen burgemeester Steven Vandeput (N-VA) en festivalorganisator Chokri Mahassine. “Meteen ook een voorbode van een reeks verrassende evenementen die de binnenstad opnieuw moeten laten bruisen”, klinkt het.

“Wie Hasselt zegt, zegt Pukkelpop. En andersom. Om de link tussen het festival en de stad te versterken organiseert het stadsbestuur dit jaar PKP DWNTWN”, verduidelijk burgemeester Steven Vandeput (N-VA). De Hasseltse binnenstad ademt Pukkelpop tussen 6 en 18 augustus. Voor het eerst beleef je voor én tijdens het festival de authentieke Pukkelpopsfeer in de binnenstad. De stad Hasselt selecteerde hiervoor drie hotspots die voor en tijdens het festival de Pukkelpopsfeer in de binnenstad moet brengen. De kers op de taart zijn de optredens van verschillende Pukkelpopartiesten op het Molenpoortplein.

Het zit in het DNA van Pukkelpop om te experimenteren. We planten dit jaar een zaadje en zien wel wat het wordt. Op vrijdag 16 en zaterdag 17 augustus komen steengoede Pukkelpopartiesten naar de Hasseltse binnenstad. We leggen ook bussen in van Kiewit naar het centrum om de festivalgangers vlot ter plaatste te brengen Chokri Mahassine

Molenpoortplein

Pukkelpop trok voor de vierendertigste editie van haar jaarlijkse hoogmis een indrukwekkend blik aan festivalacts open. Maar wat is helemaal verrassend dit jaar? Ze worden ook buiten de festivalweide geprogrammeerd. Op vrijdag 16 en zaterdag 17 augustus kan je tussen 10 en 14 uur genieten van artiesten die ook hun doortocht in Kiewit maken. Op vrijdag maken Equal Idiots en Sons hun opwachting in de binnenstad. Op zaterdag is het de beurt aan Hasselts talent zoals Ruby Grace en Portland maar ook West-Vlaming Brihang vereert Hasselt met een bezoekje. “Het zit in het DNA van Pukkelpop om te experimenteren. Zo zie ik het ook. We planten dit jaar een zaadje en zien wel wat het wordt. In samenwerking met de stad Hasselt en met ondersteuning van de Muziekodroom brengen we op vrijdag 16 en zaterdag 17 augustus steengoede Pukkelpopartiesten naar de Hasseltse binnenstad. Deze optredens vormen het orgelpunt van de eerste editie van PKP DWNTWN. We leggen ook bussen in van Kiewit naar de binnenstad om de festivalgangers vlot ter plaatste te brengen” zegt festivalorganisator Chokri Mahassine.

Hotspots

“Op het Groenplein kan je een week voor het festival een voorproefje vinden van veelbelovende Pukkelpopacts die hun roots vinden in ons eigenste bronsgroen eikenhout” aldus burgemeester Steven Vandeput. Zaterdag 10 augustus kan je genieten van een uiterst fijne Limburgse kweek met een aantal verrassende back to backs. Zondag stomen Project Cucuron en Shht je klaar voor de Hasseltse festivalweide. Daarnaast kan je ook terecht op een festival- en streetwearmarkt en wordt er een pop-up Escape Room voorzien. Op het Capucienenplein kom je op vrijdag 16 en zaterdag 17 augustus helemaal in de festivalsfeer door jezelf een festivallook aan te meten en een grafittiworkshop te volgen. Heel wat handelszaken in de binnenstad engageerden zich ook om tijdens PKP DWNTWN iets extra te doen. Je kan ze herkennen door de ‘AMBASSADORS’-stickers op hun vitrines.

Dit is één van vele verrassende evenementen die Hasselt opnieuw moet laten bruisen. Het is moeilijk om hier een evenwicht te vinden tussen de nachtrust van de inwoners en het stadsleven van de binnenstad. Maar er moet meer leven in de brouwerij komen. Het is ook niet dat we een festival in de Hasseltse binnenstad laten doorgaan, zie het eerder... (denkt na) als het aperitiefconcert van Pukkelpop dat om 14 uur sluit. Voor het echte werk moet u naar Kiewit Steven Vandeput

Aperitiefconcert

“Door de Pukkelpopsfeer naar de binnenstad te brengen willen we de Hasselaren en onze bezoekers laten meegenieten van het festival. We hebben hier 25.000 euro voor uitgetrokken. Dit is ongetwijfeld een win-winsituatie voor de stad en het festival. We kijken er alvast erg naar uit”, zegt burgemeester Steven Vandeput. “Dit is één van vele verrassende evenementen die Hasselt opnieuw moet laten bruisen. Het is moeilijk om hier een evenwicht te vinden tussen de nachtrust van de inwoners en het stadsleven van de binnenstad. Maar er moet meer leven in de brouwerij komen. We gaan dit eens proberen en achteraf evalueren. Het is ook niet dat we een festival in de Hasseltse binnenstad laten doorgaan, zie het eerder... (denkt na) als het aperitiefconcert van Pukkelpop dat om 14 uur sluit. Voor het echte werk moet u naar Kiewit.”