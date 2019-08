Pukkelpop, na het festival het stort: “Ja, er is nog afval, maar het gaat elk jaar beter” Marco Mariotti

19 augustus 2019

18u51 0 Hasselt Het is misschien moeilijk te geloven, maar het bewustzijn bij festivalgangers omtrent afval is meer dan ooit aanwezig. Dat zegt de organisatie van Pukkelpop. “Het festivalterrein zag er properder uit dan ooit, en ook de kampeerders laten steeds minder achter. Maar er is nog werk”, zegt woordvoerder Frederik Luyten.

Het blijft de achillespees van elk groot festival in ons land. De camping na vier dagen feest. De wegwerpmentaliteit in onze maatschappij zit ook daar al jaren ingebakken. Halve tenten, stoeltjes, kapotte matrassen, flesjes, blikken, noem maar op.

De critici onder ons vragen zich luidop af tot waar de boodschap van Klimaatactiviste Anuna De Wever bleef hangen. “Eén dag romantische boodschappen voor de jeugd, vier dagen later een stort achtergelaten door diezelfde jeugd", klink het verontwaardigd.

Maar het collectief bewustzijn proberen ombuigen is iets waar Pukkelpop al jaren aan werkt. “En écht, de festivalganger is aan het veranderen", zegt Pukkelpopwoordvoerder Frederik Luyten. “Natuurlijk ligt er nog veel afval, en een firma is daar nu al mee bezig. Samen met de Kringloopwinkel wordt het terrein onder handen genomen. Zij bekijken tussen de achtergelaten spullen wat nog bruikbaar is. Tentonderdelen, stoeltjes, noem maar op. Dat wordt dan in Hasselt of in andere vestigingen te koop aangeboden. Binnen de twee weken moet het volledig terrein zijn afgebroken, én afval vrij zijn.”

En dat de festivalgangers bewuster met zijn afval omgaat, zagen we met onze eigen ogen. Op de festivalweide zelf dan. Meer vuilbakken dan ooit, mét sorteermogelijkheid. “In totaal stonden veertig afvaleilanden verspreid over het terrein, dat zijn er veertien meer dan vorig jaar”, zegt Luyten.

“Het terrein lag er beduidend properder bij. En dat kan in de toekomst nog beter. We plakken er geen jaartal op, maar op termijn zou een volledig clean festival het einddoel moeten zijn. We spreken daar over. En dat geldt ook voor de camping.”

De uittocht aan de Pukkelpopcamping verliep vlot, maar niet bij iedereen. Duizenden jongeren worden opgehaald of gaan met lijnbussen naar het station van Hasselt en dat laatste bleek een belangrijk detail. Voorgaande jaren konden alle festivalgangers te voet tot aan de brug boven het station van Kiewit. Dit jaar ging dat niét meer.

Station Kiewit

Hoewel het festival communiceerde over de verandering, bleken heel wat Pukkelpoppers nog niet goed wakker. Voor niets gepakt en gezakt de brug over, klaar om het station in Kiewit te betreden. Maar iedereen moest helaas weer terug naar de camping. Tal van shuttlebussen reden er af en aan richting Hasselt station.

De Kempische Steenweg - de baan tussen Hasselt en Zonhoven - was om 14 uur al weer vrij voor alle verkeer. Twee uur eerder dan aangekondigd.