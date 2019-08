Pukkelpop is populairder dan ooit, en dit is waarom VOLLEDIG UITVERKOCHT, STERKE ARTIESTEN EN AMPER OF GEEN INCIDENTEN Marco Mariotti

19 augustus 2019

10u26 0 Hasselt Vlaamse vlaggen en Anuna De Wever, huilende tienermeisjes voor Billie Eilish, en héél veel regenjassen. Pukkelpop 2019 wordt er één om nooit te vergeten, maar misschien nog meer omwille van het succes. Volledig uitverkocht, sterke artiesten en amper of geen incidenten.

Als Pukkelpop vorig jaar met moeite over de 40.000 bezoekers ging op hun openingsdag, hingen ze dit jaar nét voor de start van het festival het bordje 'uitverkocht' uit. Wie dacht dat het festival in een neerwaartse spiraal zat, heeft het goed mis. Afgelopen jaren klonk er veel kritiek omwille van het gebrek aan gitaren, te veel hiphop én het ontbreken van échte headliners. Waar bleven die kalibers zoals Muse of The Foo Fighters? Kortom: namen die Werchter wél weet te strikken.

Affiche

Maar het alternatieve festival langs de Kempische steenweg heeft bewezen de muzikale evolutie anno 2019 te overleven. De affiche bleek evenwichtiger, had nog steeds genoeg te ontdekken parels geprogrammeerd én met Billie Eilish werd het hart van de jeugd veroverd. Lang geleden dat de Pukkelpopweide om 15 uur zo vol zat met zieltjes die nét te jong zijn om bubbels of bier te mogen bestellen. De organisatie noteerde 47.000 kijkers. Ongezien.

Excuses

Heel even leek Chokri zich te verslikken in het fijntjes wegwerken van een twintigtal 'collaboratievlaggen' nadat eerder klimaatactiviste Anuna De Wever werd belaagd. Het Vlaams Belang sprong op de kar, en er volgden halfgemeende excuses - iets wat Pukkelpop volgens ons nog nooit eerder deed - en de kous was af. Zowel het publiek als de organisatie had na de korte rel geen zin meer in politieke spelletjes en er kon weer gedanst worden. Anuna diende zelfs geen klacht in nadat enkele geelzwarte heethoofden haar op flessen urine wilden trakteren.

Moedermelk

Leuk om weten is dat 120 mama's de weg vonden naar de Milk 'n' Boobs Bar en 250 keer afkolfden. Goed voor 30 liter verse moedermelk. 1.000 festivalgangers vonden de Secret Rooms en met 320 lasers in de Boiller room werd het wereldrecord effectief verbroken.

Het cultuurbos mag zichzelf uitroepen tot meest sfeervolle 'verdoken' plekje. Benieuwd hoeveel van de meer dan 100.000 festivalgangers de weg er naar vonden. De doorsnee Boilerbezoeker haalt vaak de andere zijde van het terrein niet, net zoals een klein vast percentage amper van de camping afgeraakt. Sommige dingen veranderen nooit. Te noteren in de agenda: Pukkelpop 2020 op 20-21-22 en 23 augustus.