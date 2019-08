Pukkelpop gaat voor wereldrecord: “320 lasers zorgen voor spektakel in de Boiler” Marco Mariotti

13 augustus 2019

18u23 2 Hasselt Pukkelpop warmt zich op voor een nieuwe editie. De iets terugvallende verkoopcijfers van 2018 lijken dit jaar goed mee te vallen. “Zaterdag en zondag zijn nu al uitverkocht, en de combitickets gaan dezelfde richting uit", klinkt het. De 17-jarige Billie Eilish is één van de publiekerstrekkers.

“Of ik aan stoppen denk? Zie ik er dan zo uit?” Pukkelpoporganisator Chokri Mahassine heeft er na 33 edities nog steeds meer dan ooit zin in, aldus de 59-jarige Limburger zelf. “Pukkelpop blijkt hét verrassende festival dat in de onderbuik van vooral jongeren hoort te zitten. Maar onze affiche is dit jaar beter afgewogen dan de vorige editie, we hebben een betere mix gevonden."

Billie Eilish is nog maar 17, maar nu al een onbetwiste wereldster. Chokri zag haar zelf aan het werk op het Amerikaanse Coachella, waar ze het publiek omverblies.

The Dancehall werd speciaal voor haar verbreed en de omgeving vrijgemaakt, omdat er een massa volk werd verwacht. Nu ze naar de Mainstage werd verschoven, mogen The Opposites van ‘Broodje Bakpao’ haar plaats innemen.

733 meter wandelpad

“We hebben de Dancehall en de Boiler nu ook tegenover elkaar gezet. De houten boulevard loopt er tussendoor, veel leuker. Het wandelpad loopt zo van de éne naar andere kant van de weide. Maar liefst 733 meter wandelplezier. Vorig jaar al een succes, dit jaar ongetwijfeld nog meer.”

Wereldrecord

Naar jaarlijkse gewoonte gaat Pukkelpop steeds voor dat tikkeltje meer, de verrassing op het domein waar de bezoeker naar op zoek kan. “De Boiler mag dit keer met een wereldrecord gaan lopen. Er hangen maar liefst 320 lasers die vanavond zullen worden getest. Het record is van een Scandinavisch festival en staat op 314, maar wij zullen het dus verbreken. Het moet een ongezien spektakel worden.”

Pukkelpopbos

The Vall-ey is ook nieuw en ligt achteraan de weide. Via een ijzeren wandelbrug kom je in een bosje terecht dat dient als tegenhanger van de drukte. “Hier staat experimentele muziek, theater, street art en kunst centraal. Pukkelpop wil steeds ontdekken. En VALL-EY wil het tegenwicht bieden aan de grote hoeveelheid prikkels die je op een festivalweide kan ervaren.”

“In dit cultuurbos kan je in hangmatten en zitbanken tot rust komen. De genres zullen ook zijn aangepast. Het kan gaan van jazz tot rock, maar we zijn vooral zélf benieuwd naar wat het zal geven.” In het cultuurbos worden maximaal 400 personen toegelaten.