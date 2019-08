Pukkelpop excuseert zich voor “misverstanden” rond vlaggen, maar niet voor inbeslagnames ttr & MMM

17 augustus 2019

13u32 140 Hasselt De organisatie van Pukkelpop nam gisteren ongeveer twintig vlaggen met de Vlaamse leeuw in beslag op het festivalterrein. “De zogenoemde collaboratievlag hoort hier niet thuis”, klonk het in een verklaring. Maar daarmee gaat de jongerenafdeling van Vlaams Belang niet akkoord. Aan de ingang van het festival Pukkelpop deelden jongeren van de partij deze namiddag vlaggen uit. Intussen heeft de festivalorganisatie zich verontschuldigd voor “misverstanden”. Voor de inbeslagnames excuseert Pukkelpop zich evenwel niet: “Dat zouden we zonder aarzelen opnieuw doen”.

“Deze middag deelden we op een half uurtje meer dan 500 leeuwenvlaggen uit aan de ingang van Pukkelpop”, zo staat op de Facebookpagina van de jongerenafdeling van Vlaams Belang te lezen. De actie komt er nadat de organisatie van Pukkelpop gisteren ongeveer twintig leeuwenvlaggen in beslag nam. Gisterenavond ontstond al ongenoegen over het beleid. Toen protesteerde een klein groepje actievoerders met leeuwenvlaggen voor de camping.

“Rond 13u stonden hier inderdaad wat mensen vlaggen uit te delen”, zegt een vrijwilliger aan de ingang van de camping. “Die strijdersvlaggen (Vlaamse leeuwen met zwarte tong en klauwen in plaats van rode, red.) mochten niet mee op het festivalterrein, maar wel op de camping. Het klopt dus dat er op dit moment heel wat van die vlaggen circuleren op de camping.”

De vrijwilliger gaf ook toe dat de organisatie gisteren vlaggen van de camping verwijderde. “Maar dat is achteraf bekeken misschien een maat voor niets, want nu circuleren er dus opnieuw heel wat.”

Ook Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken gaf kritiek op de beslissing van de organisatie. “Omdat Anuna De Wever werd uitgejouwd, haalt Pukkelpop van sp.a’er Chorki Mahassine alle Vlaamse leeuwenvlaggen weg. Wat een zwaktebod. Linkse traantjes op Pukkelpop”, aldus Van Grieken op Twitter.

Pukkelpop reageerde door te zeggen dat er geen Vlaamse vlaggen werden verwijderd, maar dat “zwarte collaboratievlaggen hier inderdaad niet thuis horen.” “Wat. Een. Ongelooflijke. Domheid.”, reageert Van Grieken. In een andere post op sociale media zei Pukkelpop dat “geen enkele Vlaamse vlag in beslag is genomen. Enkel de strijdvlaggen”.

❗️Omdat @AnunaDeWever werd uitgejouwd, haalt @pukkelpop van sp.a’er Chokri Mahassine alle Vlaamse leeuwenvlaggen weg. Wat een zwaktebod. #LinkseTraantjes op #Pukkelpop #pkp2019 pic.twitter.com/L1KUvcxlOg Tom Van Grieken(@ tomvangrieken) link

N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover eiste vandaag publieke verontschuldigingen van Pukkelpop-organisator Chokri Mahassine. “Uw organisatie criminaliseert mij en talloze Vlamingen door ons in verband te brengen met het naziregime”, schrijft De Roover in een open brief op Facebook.

Intussen heeft de festivalorganisatie ook gereageerd op de commotie. “Na grondig overleg met Hasselts burgemeester Steven Vandeput wenst de organisatie zich te verontschuldigen voor de misverstanden die zouden kunnen zijn ontstaan na het verwijderen van vlaggen op de camping van Pukkelpop”, klinkt het. “Pukkelpop is een festival waar iedereen welkom is, ongeacht geslacht, taal, politieke overtuiging, religie, levensbeschouwing, handicap, beperking, leeftijd, seksuele gerichtheid, raciale of etnische oorsprong. De organisatie verwerpt echter elke vorm van fysiek of verbaal geweld, pesterijen en respectloos gedrag ten opzichte van festivalbezoekers. De veiligheid van de Pukkelpoppers is voor ons prioritair. Pukkelpop is in de eerste plaats een muziekfestival, de organisatie concentreert zich nu graag voor de volle 200 procent op nog twee dagen vol muziek en plezier.”

Woordvoerder Frederik Luyten verduidelijkt de excuses: “Wij verontschuldigen ons niet voor het weghalen van de vlaggen, dat zouden we zonder aarzelen opnieuw doen. Wij denken aan de veiligheid van alle Pukkelpopbezoekers en die was in het gedrang. Wij hebben enkel vlaggen verwijderd van mensen die voor overlast zorgden.”

“Wij verontschuldigen ons ook niet voor het gebruik van het woord “collaboratievlag”, want zo wordt die vlag vaak genoemd. We verontschuldigen ons wel voor de misverstanden die daaruit voortgevloeid zijn. Wij hebben nooit beweerd dat mensen die zo’n vlag hebben, de collaboratie steunen of nazi-sympathieën hebben. Dat hebben we zelfs niet willen insinueren. Enkel voor dat misverstand bieden we onze excuses aan.”

Boegeroep voor Anuna

Met de passage over geweld en respectloos gedrag, verwijst de organisatie naar het incident met Anuna De Wever. Zij kreeg gisteren boegeroep te verwerken toen ze op een podium van Pukkelpop klom om het publiek warm te maken voor ‘Clap for Climate’, een actie om de aandacht te vestigen op het klimaat. Later werden haar vriendinnen naar eigen zeggen lastiggevallen op de camping door een groepje jongens met Vlaamse leeuwenvlaggen.

De organisatie van Pukkelpop heeft een intern onderzoek geopend naar de incidenten op de camping, maar Anuna heeft vooralsnog geen klacht ingediend.