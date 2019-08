Pukkelpop Downtown neemt een veelbelovende start: “We waren bang dat Hasselt een rustoord aan het worden was” Dirk Selis

11 augustus 2019

14u29 0 Hasselt Op het Hasseltse Groenplein bracht ‘De Serre’ afgelopen weekend een voorproefje van veelbelovende Pukkelpopacts die hun roots vinden in het bronsgroen eikenhout. En dat kon meteen op veel bijval rekenen van het jonge Hasseltse volkje, maar het waren toch de zestigplussers die verrasten.

De Serre, dat zichzelf een creatieve broeikas in het hart van Hasselt noemt, heeft de juiste toon gevonden. Of het nu gaat om film in openlucht, yogasessies, lezingen door experts in compact wonen of de Hasseltse bio-boeren, over concerten en beeldende kunst tot een indoor skatepiste. Deze enthousiaste bende slaagt er keer na keer in om de binnenstad te doen opleven. Zaterdag startte Pukkelpop Downtown (#ppdwntwn) met de Houthalense DJ Tofec en drijvende kracht achter De Serre Hasselt Niels Kenis. Nadien zijn A Local Hero van Contrair en Leopoldsburger Bearsøme aan zet. Hasselaar Timmerman en PXL-Music alumni Bjeor nemen het laatste slot op zaterdag voor hun rekening. Heel wat bovenstaande acts passeerden al eens de revue, tijdens de nachtelijke festiviteiten op De Plantage. Zondag was het dan de beurt aan Project Cucuron en SHHT. Enkele maanden geleden waren de heren van Project Cucuron al te gast in De Serre, nu pakt de bende opnieuw uit met een project om U tegen te zeggen. Atypische live sets én eclectische DJ-sets van onder andere Susobrino, Pippin, Audri, Corrupted passeerden de revue. Als kers op de taart zakte de meest geflipte noisepop band van ons land af naar het Groenplein om het weekend waardig af te sluiten: PXL-Music alumni SHHT. Wie snel nog dat croptop en hipsterhemd op de kop wou tikken, kon terecht op de festival- en streetwearmarkt.

Rustoord

“We waren een beetje bang dat Hasselt een rustoord aan het worden was”, zegt kritische Hasselaar Bernd Wijnants. “Hasselt trok de laatste jaren nogal wat senioren aan, die in luxe willen genieten van hun oude dag. Dat leverde ook gemor op, hetzij niet rechtstreeks naar de geliefde oma’s en opa’s toe, maar wel over het feit dat mensen in een stad komen wonen en dan gaan eisen dat het er muisstil is. Bij Live in Hasselt moest om 23u de stekker eruit, maar Genk on stage ging lang na middernacht door. Wij zijn toch nog de provinciehoofdstad, niet? In een stad is er nu eenmaal leven”. Maar gisteren was het dus goed. Tieners, twintigers, dertigers, zelfs ouders met kleine kinderen daagden op en genoten zichtbaar. Maar het was de oudere generatie die verraste. De hoofdrol leek vooraf weggelegd voor het jonge volk en de knallende beats, maar de oudere generatie viel op omdat ze van geen wijken wilde weten. Een zestiger rond mindernacht: “Wij zijn toch ook jong geweest. Wij fuifden vroeger nog wel wat harder, ook zonder DJ! Die muziek is mijn ding niet, maar dat is toch niet erg”. Wanneer de vonk bij de twee tieners op het muurtje overslaat, volgt er nog een “Kijk, schoon toch!”.

Ecologisch en proper feesten

“Wij wilden samenwerking, geen concurrentie, dus staat de omliggende horeca van het Groenplein in voor de catering. Iedereen wint!”, klonk het. Toch is zo’n samenwerking opzetten niet zo vanzelfsprekend. Kristof Claes ook wel bekend als DJ Goldfox blijkt de juiste karttrekker, met een energiepeil waar je wel enthousiast van moet worden. Als Zoef de haas leidt hij dingen in goede banen en roept nog vlug: “Wist je dat we het eerste evenement in Hasselt zijn met volledig herbruikbare bekers?”, om even later weg te vluchten richting Escape room, waar je op een artistiek verantwoorde manier even tot rust kan komen. Ecologisch en proper feesten, Hasselt doet het. Dat de Hasselaars een vaste plek voor de jeugd in het stadscentrum omarmen is duidelijk. En het jonge volkje is duidelijk: dit is ook hun stad en ze claimen hun plek. Als stadsbestuur moet je zulk enthousiasme wel omarmen.

“Voor een eerste editie is er heel wat volk komen opdagen. We kunnen dus spreken van een veelbelovende start. Ook volgend weekend is er nog heel wat te beleven. We zullen dan de grondige evaluatie maken en bekijken hoe we hiermee aan de slag gaan naar volgend jaar toe”, besluit een tevreden burgemeester Steven Vandeput (N-VA).