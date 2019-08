PUKKELPOP 2019. Knotsgekke Petit Bazar op Pukkelpop: The Love Boat is heerlijk fout Marco Mariotti

16 augustus 2019

20u51 0 Hasselt Muziek is één ding, maar voor hilariteit en rasechte entertainment moet je zonder twijfel naar de Petit Bazar. Het thema dit jaar is The Love Boat. “Free His Willy, of Moby’s Dick. Kies u maar een seksfilm uit!” Goed, zullen we doen!

De rode loper over de ‘steiger’ leidt ons hét grappigste stukje Pukkelpop binnen. Aan inkleding en beleving geen gebrek. Gele én oranje duikboten. Een Love Boat-podium waarvan de artiesten precies deze morgen nog zijn opgevist. Maar alles voor de act.

Het drukstbezochte plekje was de ‘sexshop’. Sex Ahoy, waar je een filmpje kan meepikken, rap een peepshow meekrijgt en je een breuk lacht met de commentator in bontjas en sappig West-Vlaams accent. “Kies maar uit dames en heren. Porno-DVD’s in thema. Free His Willy, De Spuitgaten in, Mosselen in het Zuur. Amai dames, het is daar precies nog al warm binnen in onze Sexshop. Al onze sextoys zijn trouwens gemaakt aan ‘het Zeetje’. Garnaaltjes uit de zee, met een fris windje erbij.” Fouter wordt het niet, maar er komen inderdaad alleen maar tevreden en lachende gezichten uit de ‘Sex Ahoy’.