Provinciebestuur investeert 212 miljoen euro in Limburg Dirk Selis

09 december 2019

18u31 0 Hasselt Een nieuw ruimtelijk plan voor Limburg, het BE-mine belevingscentrum, het PLOT, twee nieuwe scholen, innovatieve campussen... Het is slechts een greep uit de grote investeringsplannen die het provinciebestuur maakt voor de periode 2020-2025. Eerste gedeputeerde Inge Moors stelt maandagavond de ambitie van de Limburgse deputatie en de bijhorende begroting voor. “We leggen de komende vijf jaar de klemtoon op investeringen in Limburg, voor de Limburgers en de toekomst. Het prijskaartje voor de burger blijft echter ongewijzigd, aan de belastingen raken we niet.”

Het provinciebestuur zal de komende jaren inzetten op vier domeinen: metropool Limburg, economische versneller, ruimte Limburg en visit Limburg. “We benaderen de provincie hierbij als één streek, één metropool, één ecosfeer”, aldus gedeputeerde Inge Moors. “Dit is nodig om een impactvol antwoord te bieden op de vele uitdagingen die vandaag op ons afkomen. De ambitie moet hoger, willen we de kritische succesfactor blijven voor Limburg in de toekomst.”

Metropool Limburg

Het provinciebestuur neemt die taken voor haar rekening, waar de Limburgse steden en gemeenten schaal voor missen. Zo is Limburg één vervoerregio. In een verbindend partnership met de Limburgse steden en gemeenten pakken we, met hetzelfde schaalvoordeel als een grote stad, uitdagingen aan zoals opleiding van brandweermedewerkers, het aanvragen van Europese subsidies en de strijd tegen de klimaatverandering.

Economie

Vanuit een geactualiseerde SALK 2.0-groeistrategie zet het provinciebestuur projecten op, om de infrastructuur en de aantrekkelijkheid van Limburg voor het bedrijfsleven te versterken. Dat doen we met een actief incubatorbeleid, economische samenwerkingen, het aantrekken van nieuwe bedrijven, stimuleren van ondernemerschap, een betere mobiliteit en het mobiliseren van bedrijfsversterkende middelen.

Ruimte Limburg

Het provinciebestuur ontwikkelt en realiseert een nieuwe ruimtelijke visie voor Limburg, waarbij we het platteland, onze typische stedelijkheid, onze economische clusters en ruimte voor verbindingen versterken. Het nieuwe plan moet de kernkwaliteiten van Limburg behouden en versterken en tegelijk Limburg de nodige ontwikkelingskansen bieden.

Visit Limburg

Het provinciebestuur zorgt voor de ontsluiting van onze ruimte en onze toeristische troeven. Zij creëert spraakmakende projecten op het vlak van fietsen en erfgoed en ondersteunt de vrijetijds- en creatieve industrie om ondernemerschap en duurzame tewerkstelling te stimuleren. Dat zet Limburg op de wereldkaart en verhoogt de levenskwaliteit voor de Limburgse bevolking.

Sober

De verschillende beleidsdomeinen zijn geen eilanden, zo stelt gedeputeerde Inge Moors. “Om impact te creëren, zullen we vanuit de verschillende domeinen samenwerken om de uitdagende projecten die we in de planning opnemen te realiseren. Gedeputeerde Inge Moors verduidelijkt: “De financiële realiteit is veranderd. We dienen een sober en doordacht beleid inzake exploitatie – werking en personeel – te hanteren. Dit zorgt ervoor dat we maar liefst 212 miljoen euro kunnen investeren. Dit doen we zonder in het rood te gaan. Ons meerjarenplan is in evenwicht en eindigt met een positieve autofinancieringsmarge. Ik noem de grootste investeringen voor de komende jaren: nieuwe PLOT, School de Wissel, gebouw kunsthumaniora, fietspaden en fietssnelwegen, campussen, Nieuwenhoven, Bokrijk, B-mine en de Waterlopen.”

Geen belastingverhoging

Wordt dit doorgerekend aan de burger? “De belastingen verhogen niet”, verzekert gedeputeerde Inge Moors. “We investeren het geld van de belastingbetaler in voorzieningen. We stimuleren hiermee de economie en de werkgelegenheid. We investeren in infrastructuur, onderwijs, veiligheid, ontspanning... We investeren in de huidige én toekomstige generaties Limburgers. De ambitie van deze deputatie ligt hoger, het prijskaartje voor de Limburger niet.”