Provincie versterkt marktpositie van Limburgse kmo’s met innovatiepremie Dirk Selis

18 juni 2019

14u34 0 Hasselt In een wereld die alsmaar sneller verandert is het voor ondernemers zaak zich te onderscheiden van concurrenten. Bedrijven en ondernemers zijn dan ook naarstig op zoek naar producten en diensten die inspelen op de technologische ontwikkelingen en op consumententrends. Om dit aan te moedigen kunnen Limburgse kmo’s een impulsfinanciering van de provincie ontvangen. De deputatie heeft zopas opnieuw 150.000 euro toegekend.

In het geglobaliseerde economisch speelveld en in de actuele rollercoaster van technologische vernieuwing is ‘business as usual’ geen optie. Bedrijven die niet systematisch bezig zijn met vernieuwingen, duwen zichzelf uit de markt. Innoveren is niet alleen een dwingende noodzaak geworden voor de bedrijven in de maaksector maar eigenlijk dient elke bedrijf, in welke economische sector dan ook, op zoek te gaan naar nieuwe producten en diensten. “Grote bedrijven kunnen hiervoor een beroep doen op eigen R&D afdelingen. KMO’s kunnen dit niet en beschouwen een innovatietraject vaak als een ‘mission impossible’.

Haalbare kaart

“Het gebrek aan personeelscapaciteit en het financieel vermogen zijn bovendien vaak drempels voor de KMO’s om te innoveren”, vertelt gedeputeerde Tom Vandeput. “Met onze innovatiepremie tonen wij dat innovatie ook voor kleine en middelgrote ondernemingen een haalbare kaart is. Geen dure onderzoekstrajecten maar het pragmatisch connecteren van de expertise van twee kmo’s beogen we. En op dat kruispunt ontstaat vaak innovatie waar de twee samenwerkende kmo’s beter van worden. Limburgse ondernemers die cross-overs maken om innovatieve technieken, materialen, concepten, processen en diensten te ontwikkelen en Limburg als ondernemende provincie profileren, kunnen hiervoor tot 50.000 euro ontvangen.”

150.000 euro

Nadat eerder al 25 projecten zijn goedgekeurd heeft de deputatie vorige week opnieuw een subsidie van 150.000 euro toegewezen aan 3 nieuwe projecten. Het totaal aan provinciale cofinanciering voor innovatieve projecten van Limburgse kmo’s komt daarmee uit op 1,37 miljoen euro. De nieuwe projecten moeten op termijn 37 extra jobs creëren en werden vooraf op innovatiegehalte, haalbaarheid en economische en maatschappelijke valorisatie gescreend. Hiervoor werd een onafhankelijke commissie samengesteld met vertegenwoordigers van de Limburgse Investeringsmaatschappij (LRM), de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg, het Innovatiecentrum Limburg, Limburg Startup (LSU), het Ondernemersplatform Limburg en de dienst Economie van de provincie Limburg.