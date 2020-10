Provincie trekt ruim 440.000 euro uit voor negen innoverende projecten Emily Nees

17u32 0 Hasselt Het provinciebestuur van Limburg kent vandaag 440.625 euro aan negen innovatieve projecten toe. Doel: samenwerkingen tussen kmo’s stimuleren en ondernemerschap steunen. “De provinciale bijdrage moet een hefboom zijn voor 950.000 euro aan nieuwe bedrijfsinvesteringen. Op termijn kan dat 123 jobs opleveren en een extra omzet van 27,2 miljoen euro”, klinkt het.

De coronacrisis stelt het bestaande ondernemerschap zwaar op de proef. Alleen al in Limburg viel de economische activiteit terug tot het niveau van maart 2009, het dieptepunt van de bankencrisis. “Uit een momentopname eind mei bleek dat maar liefst 62% van onze bedrijven zich in de gevarenzone bevindt. De situatie heeft dan ook een sense of urgency gecreëerd om het Limburgs ondernemingsweefsel te versterken. Met SALKturbo werken we hiervoor aan een langetermijnstrategie”, zegt Tom Vandeput, gedeputeerde van Economie.

19 kmo’s

Concreet kunnen samenwerkende bedrijven, die nieuwe producten of diensten ontwikkelen, een innovatiepremie ontvangen van maximaal 50.000 euro. “In de eerste projectronde van 2020 is 440.625 euro vrijgemaakt voor de uitvoering van negen innovatieve projecten.” Denk daarbij bijvoorbeeld aan een digitaal platform voor kinesisten of bewegingscoaches om ondersteuning op afstand te bieden, of een printtool om online informatie offline aan te bieden aan de oudere generatie. “In totaal werken 19 kmo’s mee aan de negen projecten. De toegekende subsidie moet dus ook de samenwerking stimuleren en een nieuwe impuls geven aan het Limburgs ondernemerschap.”

“Na eerder al 35 innovatieprojecten te hebben gefinancierd, ligt er nu dus opnieuw een bijdrage op tafel om nieuwe ideeën te realiseren. In totaal heeft de provincie daarmee al 2,15 miljoen euro geïnvesteerd in sterker en concurrentieel Limburgs ondernemerschap. Het kan een hefboom zijn voor 950.000 euro aan nieuwe bedrijfsinvesteringen. Op termijn kan dat 123 jobs opleveren en een extra omzet van 27,2 miljoen euro.”