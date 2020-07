Provincie Limburg neemt geen extra coronamaatregelen Emily Nees

28 juli 2020

18u44 5 Hasselt Er komen voorlopig geen extra verstrengingen in Limburg om de tweede coronagolf in te dijken. Dat heeft het provinciebestuur van Limburg beslist, bevestigt waarnemend gouverneur Michel Carlier. “Steden en gemeenten zijn vrij om extra preventiemaatregelen te treffen indien nodig”, klinkt het.

“Wij gaan in Limburg voorlopig geen extra provinciale maatregelen nemen”, zegt waarnemend gouverneur Michel Carlier. “Na de bekendmaking van de Nationale Veiligheidsraad hebben we met het provinciaal crisiscomité samengezeten. Volgens ons volstaan de huidige nationale verstrengingen.”

“Het betekent niet dat steden en gemeenten geen bijkomende preventiemaatregelen mogen opleggen. We laten hen daar vrij in. Ze moeten wel een aanvraag indienen, die de gouverneur dan aftoetst met de regionale gezondheidsinspecteur. Het wordt case per case bekeken.”

Controletoren

Om dat proces te vergemakkelijken en gerichte beslissingen te nemen, liet het bestuur eerder al verstaan een zogenaamde ‘controletoren’ in het leven te roepen op vraag van minister Wouter Beke (CD&V). Die bundelt medische informatie per stad of gemeente. “Indien er meldingen zijn van besmettingen, zal die info doorgespeeld worden aan de betrokken burgemeester en de noodplancoördinator”, zei Carlier toen.