Provincie Limburg maakt zich klaar voor nieuwe droogteperiode: “Waterbalans laat toe om Limburgse watertekorten tegen te gaan” Dirk Selis

18 mei 2020

15u28 0 Hasselt De waterbeschikbaarheid per inwoner in Vlaanderen is één van de laagste in Europa. De droge zomers van de afgelopen jaren hebben hun sporen nagelaten op de grondwaterstanden. In februari en maart leek het erop dat een inhaalbeweging werd ingezet, maar april en nu ook mei lijken droge maanden te worden. “Provincie Limburg heeft nu een waterbalans ontwikkeld om in te schatten in welke Limburgse regio’s watertekorten kunnen optreden”, zegt Inge Moors, gedeputeerde van Landbouw en Platteland.

Om voorbereid te zijn op nieuwe periodes van droogte, werkte de provincie Limburg samen met experten van de Bodemkundige Dienst van België, KU Leuven en de VUB om alle waterbronnen in de provincie te inventariseren en bracht het waterverbruik en de te verwachten waterbehoefte in kaart. Die informatie werd vervolgens in modellen gegoten, de zogenaamde waterbalansen.

Crisismanagement

Die inventarisatie is een eerste belangrijke stap om ons voor te bereiden op toekomstige periodes van waterschaarste. “We willen een verregaande gebiedsgerichte aanpak uitrollen en nog meer een crisismanagement op maat voeren”, aldus gedeputeerde Inge Moors. “Zo kunnen we ons voortaan, naast de adviezen van de Vlaamse droogtecommissie die voor heel Vlaanderen gelden, nog meer baseren op specifiek Limburgse gegevens en zo voor Limburg gericht maatregelen uitvaardigen op maat van de lokale waterproblematiek.” De ontwikkelde tools geven een verfijnder beeld van het grond- en oppervlaktewaterpeil over de hele provincie en zorgen dat er voorspellingen over de waterbeschikbaarheid kunnen gemaakt worden voor de toekomst.

Landbouwramp

Voor de landbouwsector bleek het tekort aan water de afgelopen droogteperiodes desastreus en de droogte van 2018 werd zelfs erkend als landbouwramp. “De economische schade die de sector de afgelopen jaren heeft opgelopen tijdens droogteperiodes was enorm. Beregenen en bevloeien blijven immers essentieel voor de bedrijfsvoering van onze land- en tuinbouwers. Daarnaast moet meer water vastgehouden worden in het landschap. Met efficiënter watergebruik en innovatieve technieken moeten watertekorten voorkomen worden”, aldus gedeputeerde Inge Moors.

Zeldzame vissoorten

Ook de minimaal te behouden waterstanden in waterlopen werden mee opgenomen in de waterbalansen. Een voldoende hoge waterstand in beken en rivieren is zeer belangrijk voor het overleven van zeldzame vissoorten. De provincie zal daarbij aansluitend het ruimingsschema van haar waterlopen afstemmen op de lokale droogtesituatie.

Met de waterstudie en waterbalans is Limburg de eerste provincie die investeert in een bruikbare tool om onderbouwde en regiospecifieke maatregelen af te kondigen in periodes van droogte.