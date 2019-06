Provincie Limburg koopt kolenspoor Dirk Selis

20 juni 2019

07u07 0 Hasselt Woensdag zette de provincieraad het licht op groen voor de aankoop van de spoorwegbedding van de lijnen 21A en 21B, het zogenaamde Kolenspoor. Hiermee koopt de provincie een gedeelte aan van de spoorweg te Genk, Maasmechelen, As, Dilsen-Stokkem en Maaseik, goed voor een oppervlakte van meer dan 166 ha of een lengte van 30,5 km.

Reeds midden april vorig jaar plaatste de NMBS het Kolenspoor in de etalage voor een minimum van 14,2 miljoen euro, eveneens voor 166 hectare in zijn geheel. Een maand later deed de provincie Limburg een bod, dat in augustus vorig jaar aanvaard werd. “De provincie, de betrokken gemeenten en de Vlaamse overheid hebben het Kolenspoor aangeduid als strategisch project voor Limburg”, licht gedeputeerde Inge Moors toe. “Het Kolenspoor is een verbinding tussen de zeven verschillende mijnsites, die 25 jaar na sluiting van de laatste mijn allemaal een nieuwe invulling hebben gekregen. Hierdoor is het Kolenspoor een drager van nieuw potentieel, een vruchtbare bodem voor nieuwe economische en toeristische ontwikkelingen in Limburg en zo een belangrijk hefboomproject voor onze provincie,” aldus gedeputeerde Inge Moors.

Fietssnelweg

Het onderzoek naar een nieuwe invulling van het Kolenspoor zit intussen op kruissnelheid. Bij het aantreden van het nieuwe provinciebestuur begin december 2018 werd de verdere uitwerking en de realisatie van het Kolenspoor eveneens aangeduid als één van de belangrijke hefboomprojecten voor onze Limburgse regio. Vorige maand besliste de provincieraad om het Kolenspoor als pioniersregio verder uit te bouwen en een toekomst visie te laten optekenen waarin verschillende pilootprojecten worden uitgewerkt. “Op de eerste plaats moet het Kolenspoor een verbindende functie opnemen. Via de lopende mobiliteitsstudie wordt de mogelijkheid onderzocht om het Kolenspoor in te schakelen als fietssnelweg” besluit Moors