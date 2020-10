Provincie brengt kwaliteit van fietspaden in kaart Emily Nees

13 oktober 2020

13u01 0 Hasselt Het provinciebestuur van Limburg plant om de fietsinfrastructuur van elke stad en gemeente in kaart te brengen. Bedoeling is om de kwaliteit én de veiligheid van alle fietspaden te onderzoeken, zodat de lokale besturen hun fietsbeleid hieraan kunnen aanpassen indien nodig.

Onze provincie telt 2.000 kilometer aan functionele fietspaden, die voornamelijk gebruikt worden voor woon-werkverkeer of om bijvoorbeeld naar de winkel te gaan. Samen vormen ze het ‘Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF)’. “Om een inzicht te krijgen in de huidige kwaliteit van ons functioneel fietsroutenetwerk, starten we met een nieuw project”, vertelt gedeputeerde voor Mobiliteit Bert Lambrechts (N-VA). “De Fietsbarometer doet dienst als instrument.” Nieuw is het niet, want de provincie Antwerpen riep in 2017 al een Fietsbarometer in het leven. Die tool is een kwaliteitsaudit, gestoeld op vier pijlers: cijfers van fietsongevallen, enquêtes, fietstellingen en een meetfietsgegevens.

Fietstellers en meetfiets

Fietstellers leggen op een digitale display vast hoeveel fietsers er gebruikmaken van een bepaalde route. Vanaf volgend jaar zullen er drie exemplaren verschijnen in het straatbeeld, waaronder in Houthalen langs de fietssnelweg Spoorlijn 18 (F74). Daarna volgen er nog meer permanente en tijdelijke, mobiele tellers over de hele provincie.

Ook zal het bestuur een speciale meetfiets inzetten. Die analyseert onder meer het trilcomfort en de breedte van de fietspaden. “De meetfiets zal alle Limburgse functionele fietspaden gedetailleerd in kaart brengen”, aldus Lambrechts. “De verzamelde info zal ons helpen om doordachte beslissingen te nemen over onze eigen investeringen in fietsinfrastructuur, maar ook om de lokale besturen te adviseren op korte en lange termijn.”