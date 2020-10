Provincie bestrijdt droogteproblematiek met nieuw fonds Emily Nees

08 oktober 2020

10u33 0 Hasselt Om de waterschaarste proactief aan te pakken, roept de provincie Limburg het ‘Droogte Innovatie Fonds’ in het leven. Het nieuwe subsidiereglement doelt erop innovatieve projecten en ontwikkelingen te stimuleren om zo de land- en tuinbouw weerbaarder te maken tegen droogte.

“De provincie Limburg voorziet jaarlijks een budget van 250.000 euro voor de ondersteuning van onderzoeks-en ontwikkelingsprojecten. Zo investeren we de komende 5 jaar in totaal een bedrag van 1,25 miljoen euro aan innovatieve ontwikkelingen om de agrarische sector weerbaarder te maken tegen droogte”, vertelt gedeputeerde van Landbouw Inge Moors (CD&V). “Want er bestaat geen éénduidige oplossing tegen de droogteproblematiek. Daarom moedigen we samenwerkingsverbanden aan tussen bijvoorbeeld wetenschappers en de landbouwers zelf.”

Dat betekent dus ook dat verschillende partijen beroep kunnen doen op het nieuwe fonds. “Zo kunnen bijvoorbeeld lokale overheden, kennis- en onderzoeksinstellingen, vakorganisaties, praktijkcentra en ook land- en tuinbouwers zelf projecten indienen. Op die manier dragen de verschillende acties bij tot een groter geheel, en moeten de landbouw- en tuinbouwsector veerkrachtiger maken”, besluit Moors.

Wie meer informatie wenst, kan terecht op de website van de provincie Limburg.