Prof. Kathleen Venderickx wint prestigieuze Stichting Mensa Fonds award voor hoogbegaafdheid Dirk Selis

25 november 2019

17u03 0 Hasselt Kathleen Venderickx, professor binnen de leerstoel hoogbegaafdheid aan UHasselt en bestuurder van Exentra VZW, heeft gisterenavond in Nederland de ‘Uitblinkers award’ van de Stichting Mensa Fonds ontvangen. Een prestigieuze prijs voor mensen of organisaties die het verschil maken voor hoogbegaafden.

De Stichting Mensa Fonds wil hoogbegaafden helpen om hun talenten te benutten en wil hoogbegaafdheid meer zichtbaar maken binnen de samenleving. Dit jaar reiken zij de ‘Uitblinkers award’ uit aan prof. dr. ir. Kathleen Venderickx. Al jaren zet Kathleen Venderickx zich in voor een betere begeleiding van hoogbegaafden. Binnen Exentra VZW begeleidde en coachte zij de afgelopen jaren al meer dan 10.000 hoogbegaafde kinderen en volwassenen. Zij is initiatiefneemster van het kennisplatform ‘Hoogbegaafd op het werk’ en geeft momenteel in Vlaanderen en Nederland opleidingen en lezingen over het coachen en omgaan met toptalent. Haar lezing voor Universiteit van Vlaanderen over ‘waarom zoveel hoogbegaafden geen diploma halen’ werd al meer dan 450.000 keer bekeken.

Energieke en positieve toon

“Kathleen Venderickx spreekt op energieke en positieve toon over het potentieel van hoogbegaafde volwassenen (op de werkvloer). Zij belicht op een duidelijke manier de obstakels die hoogbegaafden tegenkomen in het ontplooien van hun potentieel en geeft aan hoe ze deze kunnen overkomen”, zegt de Stichting Mensa Fonds in haar juryrapport. “Kathleen weet uit te leggen hoe hoogbegaafden denken, en doet dat op een manier dat haar publiek raakt. Daardoor voelt men mee hoe een hoogbegaafde de wereld ervaart. Kathleen pleit ook hartstochtelijk voor het benutten van het talent van hoogbegaafden tijdens het onderwijs en daarna op de werkvloer.”

Dankbaar

“Het is een heel mooie erkenning voor mij om deze award te mogen ontvangen”, zegt Kathleen Venderickx. “Al jaren zet ik mij in voor een betere begeleiding en ondersteuning van hoogbegaafden, op school en op de werkvloer. Want hoogbegaafdheid moet nooit een probleem zijn, het is een gave die je moet leren benutten. Dat zo een grote organisatie als de Stichting Mensa Fonds mij nu deze award geeft, maakt mij zeer blij en dankbaar.”