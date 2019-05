Printcity is stagebedrijf van het jaar Dirk Selis

24 mei 2019

11u16 0 Hasselt De winnaars van de 16e StageAwards zijn bekend. Printcity, met stagementoren Jirky Thys en Annouk Simons, werd verkozen tot het beste stagebedrijf van het jaar. De prijzen voor de beste stagiaires gingen naar Larissa Rego (secundair onderwijs) en Glenn Verbist (hoger onderwijs). Het Atlas College mocht de award van beste stageschool in ontvangst nemen. De organisatie, Voka – Kamer van Koophandel Limburg en provincie Limburg selecteerden de winnaars uit 140 genomineerden.

De StageAwards, die dit jaar plaatsvonden in Plopsa Indoor, zijn het slotstuk van Q-Stage. Dit Voka-project in samenwerking met de provincie begeleidt en ondersteunt stagiairs, scholen en stagebedrijven bij het uitwerken van een kwalitatief stagebeleid. De Hasseltse textieldrukker Printcity mag zich een jaar lang het Limburgse stagebedrijf van het jaar noemen. De scholen nomineerden bedrijven die volgens hen de meest kwalitatieve stagebegeleiding aanboden aan hun stagiairs. Printcity haalde het hier voor de andere genomineerden SKF Logistics Services en H.Essers.

Larissa Rego (Campus Sint-Aloysius in Zepperen) liep stage bij Gaens Verzekeringen en Boermans Construct en werd verkozen tot beste stagiaire secundair onderwijs. De andere genomineerden in deze categorie waren Alessio Oyen (Atlas College in Genk) en Ruben Meeus (Campus TI Sparrendal in Lanaken). Bij de stagiairs uit het hoger onderwijs is Glenn Verbist (UHasselt) de winnaar. Hij liep stage bij H.Essers. Net niet winnaars in deze categorie zijn Jana Bams (Hogeschool PXL) en Brent Doggen (UHasselt). Atlas College Genk bood volgens de Limburgse bedrijven de meest optimale samenwerking en wint de award voor beste stageschool. SBSO Sibbo Tongeren en De Richter in Genk waren ook genomineerd.