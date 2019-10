Prins Laurent zakt af naar studiedag rond dierenwelzijn Dirk Selis

17 oktober 2019

14u58 0 Hasselt Op vrijdag 18 oktober organiseert de politie Limburg Regio Hoofdstad, in samenwerking met Hogeschool PXL, een studiedag rond dierenwelzijn. Onder andere Z.K.H. Prins Laurent zal er zijn opwachting maken.

De politie Limburg Regio Hoofdstad hecht steeds meer belang aan dierenwelzijn. De oprichting en uitbreiding van haar eigen dierenpolitie toont aan dat de politiezone de problematiek ernstig neemt en hierop wil inzetten. Op vrijdag 18 oktober organiseert de politie Limburg Regio Hoofdstad een studiedag rond dierenwelzijn. “Het doel van deze studiedag is dat de verschillende organisaties die met dierenwelzijn bezig zijn mekaar ontmoeten en beter leren kennen,” zegt korpschef Philip Pirard. “Uiteindelijk hopen we dat op die manier de verschillende instanties in de toekomst nog meer gaan samenwerken waardoor de problematiek nog beter kan worden aangepakt.” In totaal staan er niet minder dan 13 sprekers op het programma. Onder andere het parket Limburg, de Inspectiedienst Dierenwelzijn Vlaanderen, Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove, die de eerste dierenpolitie oprichtte en verschillende dierenasielen en –opvangcentra passeren de revue. “Daarnaast zijn we toch wel trots dat we ook Z.K.H. Prins Laurent hebben kunnen overtuigen om langs te komen voor een uitleg over de Stichting Prins Laurent,” klinkt het bij de politie. In totaal hebben 120 personen die op één of andere manier bezig zijn met dierenwelzijn zich ingeschreven voor de studiedag.