Prins Laurent bezoekt LEGO expositie EWH

07 december 2019

20u22 0 Hasselt Prins Laurent bezocht zaterdag samen met zijn zonen Aymeric en Nicolas de LEGO expositie in Hasselt. De expositie is een initiatief van vzw Toverblokjes, een goed doel dat de Prins nauw aan het hart ligt.

Een dag eerder dan voorzien bezocht Prins Laurent samen met zijn zonen de derde editie van de LEGO expositie ‘ROCK THAT BLOCK’. De expositie is een initiatief van vzw Toverblokjes, een vzw die met LEGO-blokjes het spelplezier van kinderen in kwetsbare situaties wil aanwakkeren. De Prins is de vzw erg genegen. “Prins Laurent heeft zijn tijd genomen om alle bouwwerken te bekijken", zegt Sophie Deprez van vzw Toverblokjes. “Hij vertelde ons dat het goed is dat kinderen deze activiteit doen want hij vindt dat ze tegenwoordig te veel achter een scherm gekluisterd zitten.”

Bovendien genoten de Prins en zijn zonen van het onbezonnen familiemoment. “De Prins vond het leuk dat hij bij ons zonder veel poespas een fijne namiddag kon beleven. Zijn zoon Nicolas maakte met de blokjes dan weer een helikopter.”

De opbrengsten van de tentoonstelling gaan zowel naar activiteiten als nieuwe blokjes. Daarnaast zal de vzw met hun initiatief ook vzw Domo steunen door kinderen uit kansarme gezinnen ook de kans te geven om met LEGO-blokjes te spelen.

De expositie kan nog tot zondag 8 december 17 uur bezocht worden in de GO! Next Sportschool in Hasselt.