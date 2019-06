Prins Laurent: “Als ik minder stress heb wil ik ook terug een hond” Toon Royackers

25 juni 2019

19u32 0 Hasselt Feest in Hasselt vandaag. Daar kwam Prins Laurent zijn vijfde ‘dierendispensarium’ openen. Mensen die minder goed bij kas zitten, maar toch hun troeteldier willen behouden kunnen er terecht voor steun. Prins Laurent gaf ook toe dat hij zelf opnieuw droomt van een eigen hond in huis. “Maar dan moet eerst de huidige stressperiode achter de rug zijn.”

“Ik zou zelf liever hebben dat het niet nodig is,” aldus de Prins. “Maar jammer genoeg zijn er mensen die heel moeilijk rondkomen. Vaak is hun huisdier een belangrijke metgezel die ze absoluut niet willen missen. Daarom hebben we al verschillende gelijkaardige initiatieven geopend in Seraing, Brussel, Gent en Antwerpen. En vandaag is dus Hasselt aan de beurt. Ik heb de hele kliniek al een keer kunnen bekijken, en het ziet er allemaal prima uit.”

Zelf heeft Prins Laurent geen hond meer. “U weet vast dat ik wat problemen heb,” zo liet hij dinsdag weten aan de pers. Hij doelde daar mee op de discussies over zijn rol als lid van de Koninklijke familie en zijn dotatie. “Dat zorgt voor stress in het huishouden. Het is niet goed als een hond in zo een stressvolle situatie terecht komt. Zo ene diertje voelt dat beter aan dan we misschien denken. Mijn kinderen vragen wel om terug zo een hond in huis te nemen. Maar ik hen ook uitgelegd dat een huisdier belangrijke verplichtingen met zich meebrengt. Als de stress voorbij is, wil ik wel graag weer een hond hebben.”