Primeur voor ons land: Voortaan waarschuwen LED-stroken automobilisten voor fietsers op kruispunt Dirk Selis

09 augustus 2019

11u25 0 Hasselt Op het kruispunt op de Maastrichtersteenweg en de Sint-Corneliusstraat werd vandaag een nieuw waarschuwingssysteem geïnstalleerd. “De installatie die hier geplaatst is, vormt een proefproject voor heel Hasselt. We willen de veiligheid verbeteren waar het autoverkeer kruist met een dubbelrichtingsfietspad’, zegt schepen van Mobiliteit Marc Schepers, RoodGroen. “Op dit kruispunt gebeurden enkele ernstige ongevallen met fietsers en komen veel meldingen binnen van onveilige situaties.”

Het waarschuwingssysteem werkt op basis van glasvezelsensoren en ledstrips. Dat systeem registreert fietsers die het kruispunt naderen. Op een dubbelrichtingsfietspad hebben veel bestuurders immers de neiging enkel naar één richting te kijken zoals ze gewend zijn. Nu lichten De LED-stroken rood op als er een fietsers gesignaleerd is die het kruispunt nadert en waarschuwt zo het autoverkeer. “Het systeem is een echte primeur. Het is de eerste keer dat dit in België wordt gebruikt én tevens de eerste keer dat de fabrikant de veiligheidsfunctie combineert met een meetsysteem. Het zal dus niet alleen een test zijn voor Hasselt, maar voor alle steden en gemeenten die zoeken naar oplossingen om hun kruispunten veiliger te maken.”

Data

“Dit systeem samen met het fietspadenplan waarin we kijken naar het vernieuwen en aanleggen van fietspaden zorgen ervoor dat onze fietswegen ‘smart en future proof’ zijn. De meetpunten op het fietspad kunnen immers ook registeren welk soort tweewieler er passeert en aan welke snelheid,” verduidelijkt Schepers. “We gaan dit systeem goed opvolgen en ook de verkeersveiligheid goed in het oog houden. Als dit positief geëvalueerd wordt, kunnen we andere gevaarlijke oversteken hiermee uitrusten.” “Een extra aan dit systeem is, dat het niet enkel de informatie doorstuurt naar de LED-strips die de automobilisten waarschuwen. Het systeem slaat al deze data op, waardoor we automatisch heel wat waardevolle informatie kunnen verzamelen over het fiets- en autoverkeer op deze baan. Een mooie stap om van Hasselt een veilige en slimme fietsstad te maken,’ besluit Schepers. De kostprijs van deze installatie komt neer op 20.000 euro. Indien het project positief geëvalueerd wordt, bekijkt de stad een uitbreiding naar andere kruispunten op de Maastrichtersteenweg en alle andere dubbelrichtingsfietspaden op gemeentewegen zoals de Runkstersteenweg.