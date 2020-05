Premier Wilmès bezoekt Jessa Ziekenhuis: “Zaak met zorgpersoneel rechtgezet” Dirk Selis

23 mei 2020

19u14 6 Hasselt Premier Sophie Wilmès heeft op haar vraag een bezoek gebracht aan het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Ze arriveerde er rond 16u, en nam dan uitgebreid de tijd om bij artsen en verpleegkundigen die in de frontlinie stonden tijdens de coronacrisis te informeren naar hun ervaringen van de voorbije 2 maanden. Deze keer geen gedraaide ruggen bij ontvangst: “Ik had de boodschap begrepen en heb het beleid bijgesteld”, zei de premier.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Zaterdagnamiddag werd ze niet opgewacht door een haag van zorgmedewerkers die haar de rug toekeerden zoals vorige week in het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis. Die vonden dat ze te weinig gehoord werden in deze crisis en dat ze niet genoeg verdienen. “Ik had de boodschap vorige zaterdag begrepen en heb ondertussen deze zaak rechtgezet.” De eerste minister verwijst hierbij naar de twee volmachtbesluiten die bij een deel van het zorgpersoneel kwaad bloed hebben gezet en zullen ingetrokken worden.

Waardering

De eerste minister volgde hetzelfde traject als dat van een patiënt die mogelijk besmet is met COVID-19. Ze maakte een eerste stop op de dienst Spoedgevallen. Daar was ze vooral geïnteresseerd in de manier waarop de zorgverleners de verschillende patiëntenstromen op een veilige manier georganiseerd hebben.

Na de spoed bracht premier Wilmès een bezoek aan de doorstroomafdeling, waar patiënten in geïsoleerde kamers wachten op het resultaat van hun coronatest. De hoofdverpleegkundige en medisch diensthoofd infectiologie gaven tekst en uitleg. Een volgende stop was de dienst intensieve zorg. Die telde tijdens het hoogtepunt van de crisis liefst 5 afdelingen, verspreid over campus Virga Jesse en campus Salvator en ving in totaal 78 zwaar zieke patiënten op, waarvan het merendeel beademd. Het medische diensthoofd, hoofdverpleegkundige en een psychologe bespraken de bijzondere manier van werken maar ook de psychologische impact van de voorbije 10 weken. Premier Wilmès sloot haar bezoek af op een niet-COVID afdeling. Ze wilde daarmee ook haar waardering tonen voor de zorgverstrekkers die tijdens de voorbije weken de urgente medische zorg van niet-COVID patiënten bleven verzekeren.

Vraag van kabinet

“De vraag is ons pas enkele dagen geleden door het kabinet gesteld, en we zijn bijzonder vereerd dat ze Jessa heeft uitgekozen om polshoogte te nemen bij onze artsen en medewerkers die de voorbije maanden alles hebben gegeven in de strijd tegen het virus”, zegt Yves Breysem, algemeen directeur van het Jessa Ziekenhuis. Voor hen was dit bezoek zeker en vast een blijk van grote waardering.”

Nog 32 Covid-patiënten

Enkele cijfers Op 11 maart nam Jessa de eerste twee COVID-patiënten op. Inmiddels zijn er dat 476. Daarvan moest 78 patiënten worden opgenomen op de dienst intensieve zorgen. Het totaal aantal opnames bereikte een hoogtepunt begin april, met toen 134 COVID-patiënten op gewone afdelingen waaronder 40 op intensieve zorgen. Op dat ogenblik telde het ziekenhuis 16 COVID-afdelingen waarvan 5 afdelingen intensieve zorg verspreid over campus Virga Jesse en campus Salvator. Op dit ogenblik worden nog 32 COVID-patiënten verzorgd in het ziekenhuis, waarvan 5 op intensieve zorg. In de revalidatiecampus Sint-Ursula in Herk-de-Stad werken momenteel nog 14 COVID-patiënten aan hun fysiek en mentaal herstel.