Pop-ups en straatanimatie steken Hasseltse winkelstraten in een winters jasje EWH

02 december 2019

17u38 0 Hasselt Dit jaar worden ook de Hasseltse handelaars betrokken bij de winterpret die vooralsnog vooral op Winterland te vinden was. Pop-ups, straatanimatie en kerstevenementen moeten het ultieme kerstgevoel naar de binnenstad brengen. Hiermee wil het stadsbestuur bezoekers doorheen de stad naar Winterland loodsen en omgekeerd.

Speciaal voor de feestdagen hebben zowel het stadsbestuur als de handelaars enkele initiatieven uitgewerkt die bezoekers naar de winkelstraten moeten lokken. Zo zullen er op verschillende locaties in de binnenstad interactieve etalages ingericht worden waar passanten met een druk op een knop allerlei kerstliedjes en -taferelen kunnen horen en zien. Daarnaast voorziet de dienst leefmilieu een inpakwinkel in het oude administratieve stadhuis op het Groenplein. Daar zullen vrijwilligers cadeautjes inpakken met gerecycleerde materialen. Handelaars pakken dan weer uit met de actie #Hasseltkustkerst waarbij een foto onder een maretak in een van de deelnemende winkels leuke prijzen kan opleveren.

Ook in het straatbeeld zal het niet ontbreken aan een gezellige kerstsfeer. Zo heeft het stadsbestuur de winkelstraten reeds versierd met kerstverlichting en kerstbomen en zullen in de komende weken een tiental straatartiesten het beste van zichzelf geven. Daarnaast is ook gedacht aan de allerkleinsten, zij kunnen zich namelijk laten grimeren. Bovendien is het mogelijk dat ze hun helden uit Frozen II zomaar in Hasselt tegen het lijf lopen.

Naast de sfeerelementen volgen er tijdens de eindejaarsperiode nog heel wat kerstevenementen in de binnenstad. Zo is er de kerstmannenloop, de kersteditie van de boerenmarkt Merwt en de nieuwjaarsduik. Het evenement Compleet Kerst wil dan weer minderbedeelden een fijne kerst bezorgen. Het initiatief van diverse diensten van de stad en het OCMW biedt 550 gasten een driegangenmaaltijd en animatie opdat elke Hasselaar kerst kan vieren.

Voor meer informatie over de pop-ups en evenementen surf naar www.visithasselt.be.