Pop-uprestaurant van Claudia en Pino opent héél binnenkort Emily Nees

01 augustus 2020

20u50 0 Hasselt De Genkse Pino Guarraci (59) en dochter Claudia (30) mogen vanaf volgende week hun culinaire gerechten serveren in hun eigen pop-uprestaurant. Dat opent op 9 augustus de deuren in de oude brandweerkazerne van Hasselt. “We vinden het heel spannend, maar blijven er rustig onder”, klinkt het.

Het was lang onzeker of de vier overgebleven duo’s van het VTM-programma ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ hun pop-uprestaurant zouden kunnen openen. Corona gooide namelijk letterlijk roet in het eten. Volgende week zondag is het toch eindelijk zo ver: dan nemen de deelnemers plaats in hun tijdelijke horecazaak.

Ook Pino en dochter Claudia starten aan de laatste fase van het avontuur. “Wij zijn erg blij dat we dan toch open mogen gaan. Het is echt spannend”, zegt Claudia. “Maar we hebben nog niet veel last van zenuwen. We blijven er voorlopig rustig onder”, lacht papa Pino.

Oude brandweerkazerne

Het duo zal kokerellen in de oude brandweerkazerne van Hasselt. “Dat is zeker een unieke locatie”, zegt Claudia. “We hebben het pand al helemaal ingericht. Het is heel mooi geworden, maar we gaan er nog niets over verklappen.”

Of ze voor de overwinning gaan? “Dat vind ik moeilijk om te zeggen”, geeft Pino toe. “We doen sowieso ons best, maar we gaan wel degelijk voor de eerste plaats”, vult Claudia aan. “De Italianen komen eraan!”

Wie zelf graag wil tafelen in het pop-uprestaurant van Claudia en Pino, kan reserveren via de website van VTM. Al is dat op goed geluk, want je kan een plekje enkel winnen.