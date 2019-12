Pop-up indoor attractiepark moet van Hasselt dé gaststad van de kerstvakantie maken Emelie Wojcik

09 december 2019

17u55 2 Hasselt Het Beringse bedrijf Fungroup installeert deze kerstvakantie een pop-up indoor attractiepark in de Ethias Arena in Hasselt. Het attractiepark komt er in samenwerking met Sportpaleis Group, Ketnet en Studio 100. “We maken van de Ethias Arena één grote kerststal", klinkt het bij Fungroup.

“Bij Fungroup werken wij heel seizoensgebonden", zegt CEO van Fungroup Stefan Kerkhofs. “Daardoor kunnen heel veel van onze zomerattracties niet in de winter gebruikt worden en gaan we vaak een rustige winter tegemoet. Vandaar ontstond het idee om een locatie te zoeken om onze activiteiten ook in de winter aan de mensen aan te bieden."

En dus stapte de Beringse CEO naar de Sportpaleis Group, die meteen enthousiast waren over zijn concept. Om het project meer kracht bij te zetten, werden ook Ketnet en Studio 100 bij het project betrokken. Zo staat het pop-up attractiepark in de kerstvakantie helemaal in het teken van de Ketnet Winterbreak.

Hasselt als place to be

“Het attractiepark moet van Hasselt dé gaststad van de kerstvakantie maken", aldus Kerkhofs. “Tijdens de wintermaanden heeft Hasselt al één troef en dat is Winterland. Jaarlijks komen er bezoekers van ver buiten de provincie naar Hasselt om 'ons' kerstdorp te bezoeken. De bedoeling is om die mensen ook een leuk gezinsmoment in de Ethias Arena te laten beleven.”

Om de gezinnen van Winterland naar de Ethias Arena te halen, pakt Fungroup uit met grootse attracties. “Een oppervlakte van maar liefst 13.600 vierkante meter zal volgebouwd worden met de allerleukste attracties in een winterse sfeer. We maken van de Ethias Arena één grote kerststal.” De attracties klinken dan ook veelbelovend: “Bezoekers kunnen er overkop fietsen, springen in vrije val vanop zestien meter hoogte of kunnen een hindernissenparcours afleggen. Voor wie het wat rustiger mag, kan een kijkje gaan nemen bij onze kermisattracties, flipperkasten en voetbalspellen. Er is voor elk wat wils.”

Wat de leeftijd betreft, mikt Fungroup op kinderen vanaf acht jaar. “Toch zal er een beperkt aanbod zijn voor de jongere broertjes en zusjes zodat ook zij zich niet zullen vervelen. Verder zijn ook oudere kinderen en ouders welkom om het kind in zichzelf weer naar boven te halen.”

Tickets voor het pop-up pretpark zijn verkrijgbaar via Ketnet Wintebreak. Prijzen variëren tussen 10 en 19 euro per persoon. De allerkleinsten mogen gratis binnen.