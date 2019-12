Polsbandje moet alcohol- en drugsmisbruik bij Hasseltse jongeren tegengaan Stad Hasselt en zorginstanties zetten in op shock-campagne om alcohol- en drugsmisbruik bij jongeren te voorkomen EWH

23 december 2019

12u23 0 Hasselt Stad Hasselt heeft samen met de spoeddienst van het Jessa Ziekenhuis, Zorgroep Zin en Ligant een zorgplan uitgewerkt om alcohol- en drugsmisbruik bij jongeren aan te pakken. Zo zal vanaf 1 januari 2020 elke jongere tussen 12 en 21 jaar die op de spoeddienst belandt, extra nazorg krijgen. Een deel van het plan is om alle jongeren na opname een polsbandje te geven dat hen figuurlijk moet wakker schudden.

Het nieuwe zorgplan omvat heel wat schakels om jongeren na hun middelenmisbruik de beste hulpverlening en nazorg te bieden. Nieuw is dat de behandelde jongere zelf ook rechtstreeks wordt aangesproken. Dat gebeurt met behulp met een polsbandje met de slogan “Wij zorgden voor jou, zorg jij nu voor jezelf?”. Het bandje bevat een QR-code die de jongere doorverwijst naar een filmpje. “Met dit filmpje willen we even in de leefwereld van de jongere inbreken en hen met de realiteit van hun opname confronteren", zegt Lies Jans, schepen van zorg (N-VA). “Alcohol- en drugsmisbruik is immers een complex probleem dat je vaak niet met een simpele folder of informele babbel kan oplossen.”

Verder zal na opname op de spoeddienst de spoedarts een risicoanalyse uitvoeren tijdens het ontslaggesprek. Dat zal aan de hand van een vragenlijst gebeuren om de nazorg af te stemmen op de individuele situatie van de jongere in kwestie. Ook de huisarts zal op de hoogte worden gesteld om verdere hulpverlening te verschaffen.

Stijgend alcoholmisbruik

Het zorgplan werd ontwikkeld omdat het aantal jongeren dat met alcoholintoxicatie op spoed terecht komt nog nooit zo hoog was. “Ook wij merken de toename op onze spoedafdeling", zegt Frederick Bervoets, spoedverpleger van het Jessa Ziekenhuis. “Daarom gaat de spoedgevallendienst vanaf januari niet langer enkel acute problemen oplossen, maar ook een doorstroom vormen naar verdere gespecialiseerde hulpverlening.”

Zorggroep Zin ondersteunt de Stad Hasselt dan weer in de uitwerking van haar alcohol- en drugbeleid. “Interventie op de spoedgevallendienst is een van de meest zinvolle interventies om drank- en drugsmisbruik bij jongeren tegen te gaan", aldus David Fraters van Zorggroep Zin. “Je kan natuurlijk ook ingrijpen in het verkeer en het uitgaansleven, maar door in te grijpen op de spoedgevallendienst kan je jongeren gericht doorverwijzen.”

Die gerichte doorverwijzing van jongeren en hun ouders gebeurt via het Vroeginterventietraject Connect van Ligant. Dit programma zet in op bewustwording, ondersteuning en verwijzing, nog voor er sprake is van een concrete hulpvraag. “Via uitwisseling en discussie met leeftijdsgenoten willen we jongeren laten nadenken over hun middelengebruik en de gevolgen daarvan", legt Bianca Vrolix van Ligant uit. “Daarnaast informeren we de jongeren over de effecten, risico’s, wetgeving en het proces van verslaving.”