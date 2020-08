Politiezone Limburg Regio Hoofdstad gaat coronamaatregelen strenger handhaven Dirk Selis

04 augustus 2020

14u09 0 Hasselt De burgemeesters van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad stellen vast dat het draagvlak voor de federale coronamaatregelen afneemt. De grijze zone wordt opgezocht en regels worden creatief geïnterpreteerd. “We mogen de rol niet lossen. Als we drama’s zoals bijvoorbeeld in de Antwerpse horeca willen vermijden, moeten we allemaal ons steentje bijdragen”, zegt Hasselts burgemeester Steven Vandeput die tevens voorzitter is van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad.

Na drie maanden gedwongen sluiting kon de horeca op 8 juni opnieuw ademhalen. Om een heropening mogelijk te maken werden door de federale overheid bijkomende maatregelen opgelegd. Om de opmars van het coronavirus te stuiten moeten deze regels rigoureus nageleefd worden. De boetes voor ondernemers die zich niet aan de coronarichtlijnen houden zijn niet min: 750 euro per overtreding. Bij een opeenstapeling van boetes dreigt zelfs een sluiting. “De anderhalve meter-regel tussen de tafels wordt in sommige zaken bijvoorbeeld heel creatief geïnterpreteerd waardoor mensen alsnog te dicht bij elkaar zitten. Dat is niet de bedoeling”, zeggen de burgemeesters van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad die de politiediensten gevraagd hebben strenger op te treden.

Ongerustheid

“De laatste paar dagen krijg ik heel wat bezorgde mails van Hasselaren die mij melden dat in bepaalde zaken in onze stad de regels niet nageleefd worden”, gaat Vandeput verder. “Er heerst wat ongerustheid en die is terecht. Maar, we mogen ons leven niet laten domineren door dit virus. Daarom is het zo belangrijk om de regels te volgen. In het andere geval stevenen we af op strengere maatregelen.” In overleg met de politiezone Limburg Regio Hoofdstad zal er de komende dagen strenger gehandhaafd worden op de coronamaatregelen. Het devies blijft: geef elkaar ruimte en dus minstens anderhalve meter, gebruik je mondmasker waar nodig maar vooral gebruik je gezond verstand. De burgemeesters rekenen daarbij op Horeca Vlaanderen om diezelfde boodschap uit te dragen onder hun achterban.

Zonde

“De overgrote meerderheid van de horecaondernemers houdt zich aan de regels. Het zou zonde zijn als zij de dupe zijn van de laksheid van anderen. De schade zal niet te overzien zijn”, besluit burgemeester Steven Vandeput.