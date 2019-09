Politie zoekt vermiste Hasselaar in rollator MMM

25 september 2019

19u37 0 Hasselt De politie Limburg Regio Hoofdstad vraagt burgers om uit te kijken naar Hugo Reynders. De man is sinds vanochtend verdwenen.

Hugo werd het laatst gezien in de buurt van de Stadsomvaart in Hasselt. Op het moment van de verdwijning droeg de man een beige broek, een witte jas en een pet. Hij heeft een volle grijze baard.

De man verplaatst zich met een rollator en heeft medische zorgen nodig. Indien iemand de man gezien heeft of over meer informatie beschikt, vraagt de politie om hen te contacteren via het noodnummer 101.