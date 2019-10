Politie zoekt met drone naar vermiste vrouw uit Hasselt RTZ

07 oktober 2019

18u42 0 Hasselt De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad heeft maandag een drone en een helikopter ingezet in de buurt van de Zavelvennestraat in Hasselt. Daar verdween omstreeks vijf uur ‘s ochtends de 65-jarige Alina Berden.

Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Alida is 1,60 meter lang en mager gebouwd. Ze heeft bruin haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een pyjama, een lichtbruine jas en beige schoenen. Zij droeg op dat moment geen bril. De vrouw heeft bovendien medische zorgen nodig. Aan Alida zelf wordt eveneens gevraagd om iets van zich te laten horen, om zo haar naasten gerust te stellen. Wie meer informatie heeft, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. Reageren via email kan naar opsporingen@police.belgium.eu.