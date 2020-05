Politie sluit twee bloemenwinkels Birger Vandael

10 mei 2020

10u15 0 Hasselt De politie van Regio Hoofdstad Limburg heeft zaterdag twee bloemenwinkels moeten sluiten.

Afgelopen zaterdag was het de laatste dag dat de oude maatregelen rond het coronavirus van kracht waren. Heel wat Limburgers genoten van het mooie weer, maar iedereen hield zich wel aan de regels. Politie Regio Hoofdstad Limburg schreef op zaterdag maar één proces-verbaal uit voor het overtreden van het samenscholingsverbod. In totaal werden zes pv’s uitgeschreven. “Iedereen is dus braaf gebleven", bevestigt woordvoerder Dorien Baens. “We hebben wel twee bloemenwinkels moeten sluiten die nog niet open mochten gaan.”