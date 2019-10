Politie op zoek naar vermiste Alida Berden MMM

07 oktober 2019

13u21 0 Hasselt De politie is op zoek naar Alida Berden uit Hasselt. De vrouw vertrok maandagochtend om 5 uur aan haar woning in de Zavelvennestraat.

Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Alida is 1m60 en mager. Ze heeft bruin haar en draagt momenteel geen bril. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze beige schoenen, een lichtbruine jas en haar pyjama.

Heb jij meer informatie over deze verdwijning of heb je Alida mogelijks gezien? Contacteer ons dan via het noodnummer 101.