Politie ontruimt Het Koet: “Verfrissing zoeken in deze vijver is verboden” Dirk Selis

24 juni 2020

18u23 0 Hasselt Het Koet, de vijver in natuurgebied de Groene Delle in Stokrooie, is elke zomer wel een gewilde plek voor jongeren die er verkoeling in het water zoeken. Ook vandaag was dat niet anders. “Maar het is er een gevaarlijke plek”, waarschuwt woordvoerder Dorien Baens van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad.

Verschillende mensen kwam vandaag naar Het Koet om even te plonzen, maar het mag daar niet. “Het is elke zomer hetzelfde liedje. En nu met de coronamaatregelen nog meer", zegt Baens. “Van de gevaren ter plaatse zijn alle partijen overtuigd. Er is de vijver zelf, die tot 15 meter diep gaat en zo plotse stromingen kan veroorzaken of waardoor er erg koude plekken ontstaan. En met de droogte is er natuurlijk ook het brandgevaar en door de vele bezoekers is er dan ook nog eens een grote zwerfvuilproblematiek. Maar omdat de vijver grotendeels op privégebied ligt, kan de politie er niet zomaar optreden.”

Uiteindelijk heeft de federale politie later op de middag op vraag van de politie van Heusden-Zolder een eind gemaakt aan het zwemplezier en de plaats ontruimd.