Politie neemt vluchtende automobilist onder vuur: geen gewonden, verdachten opgepakt Toon Royackers

04 juni 2019

17u15 0 Hasselt De lokale politie heeft dinsdagnamiddag op de Kunstlaan in Hasselt het vuur geopend tijdens een achtervolging. De agenten losten twee schoten, niemand werd geraakt.

Waarom de politie de bewuste wagen achtervolgde, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de bestuurder geenszins van plan was om te stoppen. Een getuige laat weten dat het klonk alsof er enkele autobanden ontploft waren, maar al snel bleek dat de politie het vuur twee keer geopend had. Gewonden vielen er evenwel niet.

De wagen kon uiteindelijk een kruispunt verderop klemgereden worden. De inzittenden werden opgepakt. Om hoeveel verdachten het gaat en waarom ze op de vlucht waren, is nog niet geweten.

Later meer.