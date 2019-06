Politie neemt vluchtende automobilist onder vuur: “Alsof we midden in een film zaten” Toon Royackers

17u15 3 Hasselt De lokale politie heeft deze namiddag op de Kunstlaan in Hasselt het vuur geopend tijdens een achtervolging. Getuigen zagen de vluchtauto zelfs al driftend over de rijbaan scheuren. De agenten losten twee schoten, waarbij de auto geraakt werd. Aan de Rederijkersstraat kon de politie de bestuurder en zijn passagier in de boeien slaan.

De politie wilde het voertuig met de twee mannen aan boord in het kader van een gerechtelijk onderzoek aan de kant zetten. Maar de bestuurder was duidelijk niet van plan om te stoppen. Ter hoogte van de Sint Katarinalaan probeerde de wegpiraat zelfs in te rijden op de politiecombi. Daarbij loste een agent twee schoten op de vluchtauto.

Midden in een film

Getuige Celian die vlakbij woont, zag het allemaal voor zijn ogen gebeuren. “Eerst was er die harde slag. Dus ik dacht dat iemand een klapband gekregen had in de straat. Maar toen volgde er nog een knal. Daarop ging ik buiten toch eens kijken wat er precies aan de hand was. Meteen zag ik nog een auto wegrijden met hoge snelheid. Het leek wel of hij meer dan honderd kilometer per uur haalde, midden in de stad. De politie zat hem op de hielen.”

“Plots leek het of we hier midden in een film zaten. De bestuurder van de vluchtauto begon immers te driften en reed een stukje achteruit. Met piepende banden reed hij vervolgens weer weg richting Kunstlaan. Daar ging de politiewagen nog steeds achter hem aan. Onderweg ramde hij nog twee geparkeerde wagens. De brokstukken van een licht vlogen in het rond.”

School was net uit

Onvoorstelbaar was het volgens de getuige. “Net op dat moment was de school bijna uit. Hier kwam een klas vol kleine kinderen voorbij. Even verderop stop stond een moeder met een buggy te wachten. Die laatste is van schrik omgekeerd en weggelopen. Ook andere voetgangers die hier door de stad wandelen, keerden snel om en sloegen op de vlucht. Tien minuten later hoorden we via de politie dat de daders gevat waren. Gelukkig maar.”

Waarom de politie de bestuurder en zijn passagier wilden vatten, kon dinsdag in het belang van het onderzoek nog niet gemeld worden. Wel bleek dat hun auto ter hoogte van de Rederijkersstraat even verderop klemgereden was. Beide verdachten waren door de politie ingerekend. Ter hoogte van de Sint Katarinalaan werd de omgeving even afgesloten voor het onderzoek. Daarbij kwam ook het Parket Limburg ter plaatse, samen met de collega’s van de naburige politiezone Carma.