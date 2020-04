Politie moet barbecue stilleggen bij Standardvoetballer Oulare MMM

12 april 2020

18u13 59 Hasselt De politie heeft een barbecue moeten stilleggen in Hasselt waar 5 mensen aanwezig waren. Het zou bij Standaardvoetballer Obbi Oulare te doen geweest zijn.

Officieel wil de politie niet bevestigen dat de barbecue bij Oulare plaatsvond. Wel bevestigt men dat er een barbecue is stilgelegd waar 5 personen aanwezig waren. “We gaan niet verder in op de details, maar alle 5 de aanwezigen kregen een pv", klinkt het. In totaal gaat het om 1.250 euro. Oulare zelf wil niet ingaan op het nieuws, maar deelt op zijn Twitteraccount wel zelf een bericht waar het over de feiten gaat. “Is dit nieuws? Ik kan beter zwijgen", klinkt het.