Politie LRH rukte meer dan 31.000 keer uit: "Inwoners zijn alerter dan ooit geworden"

07 februari 2020

15u09 0 Hasselt 31.296 keer. Zo vaak is politie LRH in 2019 ter plaatse gesneld bij dringende interventies. Verkeersongevallen, moeilijkheden tussen personen en parkeerinbreuken staan in de top drie. Opvallend: inwoners belden maar liefst 1.530 verdachte situaties door.

Het aantal dringende oproepen dat binnenkomt bij de politie Limburg Regio Hoofdstad bleef de afgelopen jaren vrij stabiel. In 2019 moesten de interventieploegen 31.269 keer uitrukken. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2018 toen er 30.575 interventies werden genoteerd.

“Gemiddeld komt dit neer op 70 tot 100 interventies per dag”, zegt korpschef Philip Pirard. Interventieploegen worden vooral ter plaatse gevraagd bij moeilijkheden tussen personen, verkeersongevallen, parkeerinbreuken en diefstallen.

“Wij krijgen elke dag gemiddeld drie tot vier oproepen voor nachtlawaai”, zegt Pirard. “In het weekend loopt dit zelfs op tot vijf à zes oproepen.” Tussen hun dringende noodoproepen door hebben de interventieploegen nog meer dan 6.000 controles uitgevoerd.

Alerte burgers

In 2019 meldden maar liefst 1.530 burgers een verdacht persoon of voertuig gemeld. “We zien duidelijk dat onze inwoners steeds alerter worden voor verdachte situaties,. Wij kunnen deze evolutie alleen maar toejuichen. Op deze manier hebben we al tal van verschillende criminelen kunnen oppakken.”

Ook de stijging van het aantal verdwijningen valt op. “557 vermiste personen waarvan in 157 gevallen een minderjarige. Er werden ook 1.629 personen opgesloten in de politiecellen. Het jaar voordien waren er dit nog 1.500.”