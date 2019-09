Politie Limburg Regio Hoofdstad schaft nieuwe voertuigen aan voor hondengeleiders en hun viervoetige partner Dirk Selis

16 september 2019

14u08 0 Hasselt De politie Limburg Regio Hoofdstad investeerde in nieuwe voertuigen voor de hondengeleiders en hun viervoetige partner. In totaal werden er zes voertuigen aangekocht, één voor elke hondengeleider. Bij de aankoop van de voertuigen werd er vooral gekeken naar de veiligheid en het comfort voor de diensthonden en hun geleiders.

De politie Limburg Regio Hoofdstad kocht zes nieuwe voertuigen aan voor de hondengeleiders van de politiezone. Elke hondengeleider heeft zo zijn eigen voertuig om zijn diensthond te vervoeren. Er werd gekozen voor een milieuvriendelijke Volkswagen Caddy vanwege zijn compact model. Daardoor zijn de voertuigen wendbaarder, verbruiken ze minder en produceren ze minder uitstoot. Aan elk voertuig hing een kostprijs van 42.000 euro vast.

Kennels

De uitrusting van de voertuigen werd aangepast aan de noden van de hondengeleider en zijn diensthond. Zo werden er schuifdeuren aan de zijkant van het voertuig voorzien zodat de geleider zijn hond snel en veilig uit het voertuig kan halen. In elk voertuig kunnen twee honden in aparte kennels vervoerd worden. Die kennels zijn geplaatst in het midden van het voertuig zodat de schokken minder voelbaar zijn voor de viervoetige passagier(s). “Onder andere omwille van deze schokken werd geopteerd voor een personenwagen in plaats van een bestelwagen”, legt korpschef Philip Pirard uit. “Bij een personenwagen zijn de schokken namelijk aanzienlijk minder voelbaar dan bij een bestelwagen.” De voertuigen zijn ook uitgerust met een airco die permanent verkoeling geeft, ook wanneer het voertuig stilstaat.

Dringende interventies

De hondengeleiders voeren ook dringende interventies uit waarbij zij snel ter plaatse moeten zijn. Daarvoor zijn de voertuigen ook uitgerust om prioritair te rijden. “De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft bij de aankoop van de voertuigen voornamelijk gekeken dat het een milieubewuste keuze was waarbij de veiligheid en het comfort van de hondengeleiders en hun diensthonden voorop stonden”, sluit de korpschef af.