Politie Limburg Regio Hoofdstad controleert 421 voertuigen Dirk Selis

03 februari 2020

17u16 1 Hasselt Afgelopen weekend hield de politie Limburg Regio Hoofdstad verschillende verkeerscontroles waarbij er 421 voertuigen in totaal gecontroleerd werden. Er werd onder andere gecontroleerd in de Gestelstraat in Lummen, op de Staatsbaan in Halen en in de Herkenrodedreef in Hasselt.

Er werden in totaal 15 bestuurders onderschept die te veel gedronken hadden. Daarnaast hield de politie Limburg Regio Hoofdstad ook een alcohol- en drugscontrole gericht op het uitgaansleven in Hasselt alsook op de Nieuwstraat en Ginderoverstraat in Diepenbeek. Er werden 3 bestuurders van de weg geplukt die teveel gedronken hadden en 4 andere bestuurders zaten onder invloed van verdovende middelen achter het stuur. Eén persoon was in het bezit van een kleine hoeveelheid drugs. De politie Limburg Regio Hoofdstad kon tijdens deze controle een persoon onderscheppen met een dealershoeveelheid cannabis op zak. De rijbewijzen van deze bestuurders werden tijdelijk ingetrokken.

Snelheidscontroles

Er werden ook snelheidscontroles gehouden waarbij er 592 voertuigen in totaal gecontroleerd werden. Er werd onder andere gecontroleerd op de Vogelsancklaan in Zonhoven, op de Heuveneindeweg in Zonhoven en op de Sint-Truidersteenweg in Hasselt. Er werden in totaal 69 overtredingen vastgesteld. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 104 km/uur op de Vogelsancklaan in Zonhoven waar er 70 km/uur toegelaten is.