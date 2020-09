Politie gaat controleren op aanhangwagens in Hasselt MMM

03 september 2020

18u20 0 Hasselt De politie Limburg Regio Hoofdstad gaat zaterdag controleren aan containerparken in de politiezone om inwoners te sensibiliseren rond de regelgeving en technische uitrusting van lichte aanhangwagens. Het is al de tweede actie.

Het gaat om aanhangwagens met een maximum toegelaten massa van 750 kilogram. Het is sinds november 2012 niet meer toegelaten om zelf dergelijke aanhangwagens te maken.

Aangezien keuringen voor dergelijke aanhangwagens niet verplicht zijn, zijn er al eens mankementen die niet snel worden opgemerkt. “Het belang van deze actie werd vorig jaar pijnlijk duidelijk. Van de 800 gecontroleerde aanhangwagens was slechts een vierde technisch in orde”, zegt korpschef Philip Pirard. “De bestuurders zijn zeker niet van slecht wil, maar zien hier het gevaar vaak gewoon niet van in. Daarom dat wij deze actie opnieuw starten.”

Vooral het ontbreken van het identificatieplaatje en defecte of ontbrekende verlichting vormden het merendeel van de gebreken. Veel aanhangwagens hadden ook meerdere technische gebreken.

Vanaf september zal de politie Limburg Regio Hoofdstad preventief aanwezig zijn aan verschillende containerparken in de zone. Eerst wordt er repressief gewerkt. Nadien wordt er gestart met boetes. Vorig jaar schreef de politie al 183 boetes uit. De boetes variëren tussen de 58 en 116 euro.

Inwoners van de politiezone kunnen ook steeds vrijwillig hun aanhangwagen laten controleren bij de politie Limburg Regio Hoofdstad. Via het e-mailadres verkeer@politielrh.be kan hiervoor een afspraak gemaakt worden. Voor vragen, meer informatie of het verkrijgen van een informatiefolder: verkeer@politielrh.be of 011 938 438.