Politie controleert zwaar op gsmgebruik en dragen van gordel Marco Mariotti

27 mei 2020

15u25 0 Hasselt De politie Limburg Regio Hoofdstad hield dinsdag een verkeersactie in het centrum van Hasselt. De focus lag op het gsmgebruik achter het stuur en het negeren van een rood licht. Tientallen boetes werden uitgeschreven.

Er werden 23 onmiddellijke inningen opgesteld voor foutief parkeren, zeven voor het niet-dragen van een gordel of het verkeerd gebruiken van een kinderzitje. Zeven bestuurders gebruikten hun gsm achter het stuur. Twee bestuurders negeerden het rode verkeerslicht.

Fiets en gsm

Een fietsster werd opgemerkt omdat ze met haar gsm in de hand fietste. Ze negeerde het bevel om te stoppen en nam de vlucht met haar fiets waarna de politieploeg haar een stukje verder uit het verkeer plukte. Er werd een pv opgesteld.

Op de kleine ring werd er een motorrijder opgemerkt die zonder veiligheidskledij reed. Wanneer de politieploeg wilde overgaan tot controle, nam hij de vlucht tegen hoge snelheid. Hij negeerde het rode verkeerslicht en reed over het voetpad waardoor hij verschillende fietsers en voetgangers in gevaar bracht.

Op de Sint-Truidersteenweg verloor de motorrijder de controle over zijn stuur en kwam hierdoor in aanrijding met een paal. Hij vluchtte te voet verder maar de bestuurder kon in de Spoorwegstraat gevat worden door de politieploeg. De motorfiets bleek noch ingeschreven, noch verzekerd te zijn. Daarnaast beschikte de bestuurder niet over een geldig motorrijbewijs. Zijn voorlopig rijbewijs voor het besturen van een auto werd tijdelijk ingetrokken. De nodige processen-verbaal werden opgesteld en de restonderdelen van de motorfiets werden getakeld.