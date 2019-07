Politie controleert maandelijks aan Versuz: “Vonden al eens gigantische fles lachgas op achterbank” Marco Mariotti

08 juli 2019

20u25 0 Hasselt Politie Limburg Regio Hoofdstad controleert alle maanden uitgebreid aan de Versuz en in de Hasseltse binnenstad om feestvierders veilig thuis te krijgen. Zaterdagnacht verongelukten vijf jongeren - waaronder drie Limburgers - nadat ze crashten in Kortessem na een nachtje stappen in de Versuz. In hun wagen werd lachgas aangetroffen.

Of de bestuurder van de verongelukte wagen crashte omdat hij onder invloed was van lachgas, zullen we nooit weten. Het parket bevestigt dat er lachgaspatronen werden aangetroffen in het voertuig, maar wil niet communiceren over wie achter het stuur zat en of er een verband is. Dat de snelheid van het voertuig te hoog lag, is duidelijk.

Maar volgens de politie wordt er in Hasselt regelmatig gecontroleerd om feestvierders veilig thuis te krijgen. Er wordt fel ingezet in campagnes om drank en drugs achter het stuur te vermijden. “wij houden meerdere keren per maand acties in Hasselt aan de Grote Ring”, zegt Dorien Baens, van Politiezone LRH.

“Vlakbij de Versuz, maar ook uit gans Hasselt stroomt in het weekend heel wat uitgaansleven naar huis vanuit meerdere plaatsen. We hebben doorheen de jaren onze tijdstippen wel verlegd van 2 uur naar 4 of zelfs 5 uur ‘s nachts. Dan gaat de grootste groep mensen naar huis. Dat is een grote groep mensen waar iets meer risico aan vast hangt en waar we op in willen spelen. Bewustwording is belangrijk.”

Lachgasfles

Het lachgas-fenomeen is iets dat de politiezone de laatste maanden vaker zag opduiken. “We zagen het ontstaan in studentenverenigingen, maar zien het verschuiven naar het nachtleven. Het wordt vooral gebruikt bij jongeren. Met Pinkerstermaandag nog troffen we een grote fles aan op de achterbank van een wagen vol feestvierders die huiswaarts gingen na een avondje Versuz. Dat ontdekten we dus door doorgedreven controle. We wisselen steeds van locatie en kiezen niet steeds dezelfde weekdagen, maar meerdere keren per maand staan we paraat, en gaan dat ook blijven doen.”

Cassandra Dupont (18) is één van de slachtoffers. Zij wordt vrijdag begraven in Borgloon. De uitvaart vindt plaats om 10.30 uur bij uitvaartcentrum Orye. Haar zus vroeg zich eerder al af waarom zij in die wagen zat met vier andere jongens. Mo Nitcheu de voetballer van STVV zal zaterdag worden begraven. Voor hem vindt er een uitvaart plaats in Hasselt in de Sint-Caherinakerk om 11 uur. Over de uitvaarten van de drie andere jonge slachtoffers wordt later gecommuniceerd.