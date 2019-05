Politie betrapt twee drugsdealers op de Zuivelmarkt RTZ

28 mei 2019

16u26 2 Hasselt De lokale politie heeft afgelopen weekend twee drugsdealers gevat op de Zuivelmarkt in Hasselt. De twee liepen tegen de lamp toen de politiediensten een controle-actie hielden, langs enkele gekende overlastplaatsen.

Tijdens een patrouille in de binnenstad van Hasselt merkte de politieploeg vrijdagavond een verdacht persoon op. Agenten besloten om hem even te achtervolgen. De man stapte plots naar een drugsdealer op de Zuivelmarkt, die op dat moment volop aan het verkopen was. De twee personen werden meteen onderschept en gefouilleerd. De speurders troffen een grote som geld en dealershoeveelheden ketamine en XTC aan. Tijdens een controle van hun hotelkamer werd bovendien een som geld en harddrugs gevonden. De twee verdachten van 18 en 19 jaar uit Zonhoven en Hasselt mochten het intussen komen uitleggen bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Ze kregen beide strenge voorwaarden opgelegd. Nog tijdens de actie stelde de lokale politie enkele PV’s op voor het bezit van drugs, onverantwoord rijgedrag en het ontbreken van verzekeringspapieren.