Politie betrapt man tijdens het uitgeven van vals geld RTZ

21 mei 2019

16u44 1 Hasselt In de binnenstad van Hasselt heeft de lokale politie afgelopen weekend een man kunnen betrappen op het uitgeven van een vals biljet van 100 euro. Mert zijn nagemaakt geld was hij bovendien al langs geweest in verschillende winkels.

Het was een alerte winkelier die zaterdag alarm sloeg bij de politie. Hij had ontdekt dat het briefje waarmee de klant probeerde te betalen nagemaakt was. De man wandelde terug de winkel uit, maar de politie kon hem aan de hand van de beschrijving en de camerabeelden toch blijven volgen. Meteen werd een patrouille in zijn richting gestuurd. Die ploeg vond de verdachte terug in een volgende winkel, waar hij probeerde zijn vals geld uit te geven. De 41-jarige man uit Roemenië werd meteen meegenomen voor verhoor. Al snel bleek dat hij in nog twee andere winkels zijn biljetten gebruikt had. Daar had hij telkens voor een klein bedrag gekocht, om echt wisselgeld te krijgen. De goederen én het wisselgeld konden dit weekend al aan de getroffen handelaars terugbezorgd worden. De verdachte zelf werd bestuurlijk aangehouden, omdat hij illegaal in ons land verbleef.

De verdachte, een 41-jarige man van Roemeense afkomst, bleek na een controle illegaal in het land te verblijven. Hij werd bestuurlijk gearresteerd en de nodige processen-verbaal werden opgesteld.